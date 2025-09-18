Dagens OGPU livepris er 0.1338 USD. Spor prisoppdateringer for OGPU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OGPU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OGPU livepris er 0.1338 USD. Spor prisoppdateringer for OGPU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OGPU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

OGPU (OGPU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:42:57 (UTC+8)

OGPU (OGPU) Prisinformasjon (USD)

OGPU (OGPU) sanntidsprisen er $ 0.1338. I løpet av de siste 24 timene har OGPU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.133 og et toppnivå på $ 0.1394, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OGPU er $ 3.6146305528459806, mens den rekordlave prisen er $ 0.05277848051269474.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OGPU endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og -14.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på OGPU er $ 2.63M, med et 24-timers handelsvolum på $ 8.57K. Den sirkulerende forsyningen på OGPU er 19.64M, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.81M.

OGPU (OGPU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OGPU for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000294+0.22%
30 dager$ -0.013-8.86%
60 dager$ -0.1027-43.43%
90 dager$ -0.0866-39.30%
OGPU Prisendring i dag

I dag registrerte OGPU en endring på $ +0.000294 (+0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OGPU 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.013 (-8.86%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OGPU 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OGPU en endring på $ -0.1027 (-43.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OGPU 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0866-39.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OGPU (OGPU)?

Sjekk ut OGPU Prishistorikk-siden nå.

Hva er OGPU (OGPU)

The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

OGPU er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OGPU investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OGPU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om OGPU på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OGPU kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OGPU Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OGPU (OGPU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OGPU (OGPU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OGPU.

Sjekk OGPUprisprognosen nå!

OGPU (OGPU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OGPU (OGPU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OGPU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OGPU (OGPU)

Leter du etter hvordan du kjøperOGPU? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OGPU på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OGPU til lokale valutaer

OGPU Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OGPU, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell OGPU nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OGPU

Hvor mye er OGPU (OGPU) verdt i dag?
Live OGPU prisen i USD er 0.1338 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OGPU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OGPU til USD er $ 0.1338. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OGPU?
Markedsverdien for OGPU er $ 2.63M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OGPU?
Den sirkulerende forsyningen av OGPU er 19.64M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOGPU ?
OGPU oppnådde en ATH-pris på 3.6146305528459806 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OGPU?
OGPU så en ATL-pris på 0.05277848051269474 USD.
Hva er handelsvolumet til OGPU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OGPU er $ 8.57K USD.
Vil OGPU gå høyere i år?
OGPU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OGPU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:42:57 (UTC+8)

OGPU (OGPU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

