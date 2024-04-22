OGPU

The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

NavnOGPU

RangeringNo.1221

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)2.39%

Opplagsforsyning19,639,104.8193

Maksimal forsyning21,000,000

Total forsyning21,000,000

Opplagsforsyning0.9351%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high3.6146305528459806,2024-11-27

Laveste pris0.05277848051269474,2024-04-22

Offentlig blokkjedeOGPU

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...