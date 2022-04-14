OGPU (OGPU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OGPU (OGPU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OGPU (OGPU) Informasjon The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers. Offisiell nettside: https://opengpu.network/ Teknisk dokument: https://opengpu.network/docs/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://ogpuscan.io/ Kjøp OGPU nå!

OGPU (OGPU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OGPU (OGPU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 19.64M $ 19.64M $ 19.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M All-time high: $ 0.378 $ 0.378 $ 0.378 All-Time Low: $ 0.05277848051269474 $ 0.05277848051269474 $ 0.05277848051269474 Nåværende pris: $ 0.1356 $ 0.1356 $ 0.1356 Lær mer om OGPU (OGPU) pris

OGPU (OGPU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OGPU (OGPU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OGPU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OGPU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OGPUs tokenomics, kan du utforske OGPU tokenets livepris!

