OG (OG) Informasjon OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards. Offisiell nettside: https://www.socios.com/og/ Blokkutforsker: https://chiliscan.com/token/0x19ca0f4adb29e2130a56b9c9422150b5dc07f294 Kjøp OG nå!

OG (OG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OG (OG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.14M $ 67.14M $ 67.14M Total forsyning: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 78.03M $ 78.03M $ 78.03M All-time high: $ 25 $ 25 $ 25 All-Time Low: $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 Nåværende pris: $ 15.606 $ 15.606 $ 15.606 Lær mer om OG (OG) pris

OG (OG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OG (OG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OGs tokenomics, kan du utforske OG tokenets livepris!

