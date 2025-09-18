Hva er OG (OG)

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

OG (OG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OG (OG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OG tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av OG, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om OG Hvor mye er OG (OG) verdt i dag? Live OG prisen i USD er 16.353 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OG-til-USD-pris? $ 16.353 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OG til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for OG? Markedsverdien for OG er $ 70.35M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OG? Den sirkulerende forsyningen av OG er 4.30M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOG ? OG oppnådde en ATH-pris på 24.808008379658524 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OG? OG så en ATL-pris på 1.1646614801723933 USD . Hva er handelsvolumet til OG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OG er $ 2.30M USD . Vil OG gå høyere i år? OG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OG prisprognosen for en mer grundig analyse.

OG (OG) Viktige bransjeoppdateringer

