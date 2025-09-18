Dagens OG livepris er 16.353 USD. Spor prisoppdateringer for OG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OG livepris er 16.353 USD. Spor prisoppdateringer for OG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om OG

OG Prisinformasjon

OG Offisiell nettside

OG tokenomics

OG Prisprognose

OG-historikk

OG Kjøpeguide

OG-til-fiat-valutakonverter

OG Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

OG Logo

OG Pris(OG)

1 OG til USD livepris:

$16.344
$16.344$16.344
+12.93%1D
USD
OG (OG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:27:57 (UTC+8)

OG (OG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 14.377
$ 14.377$ 14.377
24 timer lav
$ 16.59
$ 16.59$ 16.59
24 timer høy

$ 14.377
$ 14.377$ 14.377

$ 16.59
$ 16.59$ 16.59

$ 24.808008379658524
$ 24.808008379658524$ 24.808008379658524

$ 1.1646614801723933
$ 1.1646614801723933$ 1.1646614801723933

-0.28%

+12.93%

-8.10%

-8.10%

OG (OG) sanntidsprisen er $ 16.353. I løpet av de siste 24 timene har OG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 14.377 og et toppnivå på $ 16.59, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OG er $ 24.808008379658524, mens den rekordlave prisen er $ 1.1646614801723933.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OG endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, +12.93% over 24 timer og -8.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OG (OG) Markedsinformasjon

No.522

$ 70.35M
$ 70.35M$ 70.35M

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

$ 81.77M
$ 81.77M$ 81.77M

4.30M
4.30M 4.30M

5,000,000
5,000,000 5,000,000

CHZ

Nåværende markedsverdi på OG er $ 70.35M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.30M. Den sirkulerende forsyningen på OG er 4.30M, med en total tilgang på 5000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.77M.

OG (OG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OG for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +1.87132+12.93%
30 dager$ +3.189+24.22%
60 dager$ +11.7+251.45%
90 dager$ +12.395+313.16%
OG Prisendring i dag

I dag registrerte OG en endring på $ +1.87132 (+12.93%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OG 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +3.189 (+24.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OG 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OG en endring på $ +11.7 (+251.45%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OG 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +12.395+313.16% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OG (OG)?

Sjekk ut OG Prishistorikk-siden nå.

Hva er OG (OG)

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

OG er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OG investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om OG på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OG kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OG Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OG (OG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OG (OG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OG.

Sjekk OGprisprognosen nå!

OG (OG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OG (OG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OG (OG)

Leter du etter hvordan du kjøperOG? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OG på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OG til lokale valutaer

1 OG(OG) til VND
430,329.195
1 OG(OG) til AUD
A$24.69303
1 OG(OG) til GBP
12.10122
1 OG(OG) til EUR
13.90005
1 OG(OG) til USD
$16.353
1 OG(OG) til MYR
RM68.6826
1 OG(OG) til TRY
676.52361
1 OG(OG) til JPY
¥2,403.891
1 OG(OG) til ARS
ARS$24,119.36676
1 OG(OG) til RUB
1,360.5696
1 OG(OG) til INR
1,440.53577
1 OG(OG) til IDR
Rp272,549.89098
1 OG(OG) til KRW
22,871.3058
1 OG(OG) til PHP
933.10218
1 OG(OG) til EGP
￡E.787.56048
1 OG(OG) til BRL
R$86.99796
1 OG(OG) til CAD
C$22.40361
1 OG(OG) til BDT
1,990.81422
1 OG(OG) til NGN
24,443.81028
1 OG(OG) til COP
$63,878.90625
1 OG(OG) til ZAR
R.283.56102
1 OG(OG) til UAH
675.70596
1 OG(OG) til TZS
T.Sh.40,477.59972
1 OG(OG) til VES
Bs2,665.539
1 OG(OG) til CLP
$15,617.115
1 OG(OG) til PKR
Rs4,641.63552
1 OG(OG) til KZT
8,853.67773
1 OG(OG) til THB
฿520.51599
1 OG(OG) til TWD
NT$494.18766
1 OG(OG) til AED
د.إ60.01551
1 OG(OG) til CHF
Fr12.91887
1 OG(OG) til HKD
HK$127.06281
1 OG(OG) til AMD
֏6,258.2931
1 OG(OG) til MAD
.د.م147.50406
1 OG(OG) til MXN
$300.40461
1 OG(OG) til SAR
ريال61.32375
1 OG(OG) til ETB
Br2,347.80021
1 OG(OG) til KES
KSh2,112.48054
1 OG(OG) til JOD
د.أ11.594277
1 OG(OG) til PLN
59.19786
1 OG(OG) til RON
лв70.64496
1 OG(OG) til SEK
kr153.88173
1 OG(OG) til BGN
лв27.14598
1 OG(OG) til HUF
Ft5,436.39132
1 OG(OG) til CZK
338.01651
1 OG(OG) til KWD
د.ك4.987665
1 OG(OG) til ILS
54.45549
1 OG(OG) til BOB
Bs112.99923
1 OG(OG) til AZN
27.8001
1 OG(OG) til TJS
SM153.06408
1 OG(OG) til GEL
44.1531
1 OG(OG) til AOA
Kz14,906.90421
1 OG(OG) til BHD
.د.ب6.165081
1 OG(OG) til BMD
$16.353
1 OG(OG) til DKK
kr103.84155
1 OG(OG) til HNL
L428.61213
1 OG(OG) til MUR
741.44502
1 OG(OG) til NAD
$283.72455
1 OG(OG) til NOK
kr162.54882
1 OG(OG) til NZD
$27.8001
1 OG(OG) til PAB
B/.16.353
1 OG(OG) til PGK
K68.35554
1 OG(OG) til QAR
ر.ق59.36139
1 OG(OG) til RSD
дин.1,631.04822
1 OG(OG) til UZS
soʻm201,888.74151
1 OG(OG) til ALL
L1,348.46838
1 OG(OG) til ANG
ƒ29.27187
1 OG(OG) til AWG
ƒ29.4354
1 OG(OG) til BBD
$32.706
1 OG(OG) til BAM
KM27.14598
1 OG(OG) til BIF
Fr48,813.705
1 OG(OG) til BND
$20.93184
1 OG(OG) til BSD
$16.353
1 OG(OG) til JMD
$2,623.18473
1 OG(OG) til KHR
65,674.62918
1 OG(OG) til KMF
Fr6,835.554
1 OG(OG) til LAK
355,499.99289
1 OG(OG) til LKR
Rs4,946.45544
1 OG(OG) til MDL
L269.8245
1 OG(OG) til MGA
Ar72,358.26381
1 OG(OG) til MOP
P130.98753
1 OG(OG) til MVR
250.2009
1 OG(OG) til MWK
MK28,390.60683
1 OG(OG) til MZN
MT1,044.9567
1 OG(OG) til NPR
Rs2,304.46476
1 OG(OG) til PYG
116,793.126
1 OG(OG) til RWF
Fr23,695.497
1 OG(OG) til SBD
$134.0946
1 OG(OG) til SCR
248.89266
1 OG(OG) til SRD
$622.88577
1 OG(OG) til SVC
$143.08875
1 OG(OG) til SZL
L283.72455
1 OG(OG) til TMT
m57.2355
1 OG(OG) til TND
د.ت47.58723
1 OG(OG) til TTD
$110.70981
1 OG(OG) til UGX
Sh57,366.324
1 OG(OG) til XAF
Fr9,124.974
1 OG(OG) til XCD
$44.1531
1 OG(OG) til XOF
Fr9,124.974
1 OG(OG) til XPF
Fr1,651.653
1 OG(OG) til BWP
P217.82196
1 OG(OG) til BZD
$32.86953
1 OG(OG) til CVE
$1,533.58434
1 OG(OG) til DJF
Fr2,910.834
1 OG(OG) til DOP
$1,014.21306
1 OG(OG) til DZD
د.ج2,118.69468
1 OG(OG) til FJD
$36.79425
1 OG(OG) til GNF
Fr142,189.335
1 OG(OG) til GTQ
Q125.26398
1 OG(OG) til GYD
$3,422.51937
1 OG(OG) til ISK
kr1,978.713

OG Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OG, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell OG nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OG

Hvor mye er OG (OG) verdt i dag?
Live OG prisen i USD er 16.353 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OG til USD er $ 16.353. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OG?
Markedsverdien for OG er $ 70.35M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OG?
Den sirkulerende forsyningen av OG er 4.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOG ?
OG oppnådde en ATH-pris på 24.808008379658524 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OG?
OG så en ATL-pris på 1.1646614801723933 USD.
Hva er handelsvolumet til OG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OG er $ 2.30M USD.
Vil OG gå høyere i år?
OG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:27:57 (UTC+8)

OG (OG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

OG-til-USD-kalkulator

Beløp

OG
OG
USD
USD

1 OG = 16.353 USD

Handle OG

OGUSDT
$16.344
$16.344$16.344
+12.95%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker