Basert på forutsigelsen din, kan OG potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 16.343 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan OG potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 17.1601 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OG for 2027 $ 18.0181 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OG for 2028 $ 18.9190 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OG for 2029 $ 19.8650 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OG for 2030 $ 20.8582 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på OG potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 33.9759.

I 2050 kan prisen på OG potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 55.3431.