Banana (BANANAS31) tokenomics

Banana (BANANAS31) Informasjon Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. Offisiell nettside: http://bananaforscale.ai/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 Kjøp BANANAS31 nå!

Banana (BANANAS31) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Banana (BANANAS31), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 60.70M $ 60.70M $ 60.70M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.70M $ 60.70M $ 60.70M All-time high: $ 0.0741098 $ 0.0741098 $ 0.0741098 All-Time Low: $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 Nåværende pris: $ 0.00607 $ 0.00607 $ 0.00607 Lær mer om Banana (BANANAS31) pris

Banana (BANANAS31) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Banana (BANANAS31) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BANANAS31 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BANANAS31 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BANANAS31s tokenomics, kan du utforske BANANAS31 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BANANAS31 Interessert i å legge til Banana (BANANAS31) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BANANAS31, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BANANAS31 på MEXC nå!

Banana (BANANAS31) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BANANAS31 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BANANAS31 nå!

BANANAS31 prisforutsigelse Vil du vite hvor BANANAS31 kan være på vei? Vår BANANAS31 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BANANAS31 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

