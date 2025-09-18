Dagens Omnity Network livepris er 0.09241 USD. Spor prisoppdateringer for OCT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OCT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Omnity Network livepris er 0.09241 USD. Spor prisoppdateringer for OCT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OCT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Omnity Network Logo

Omnity Network Pris(OCT)

1 OCT til USD livepris:

$0.09241
-0.24%1D
USD
Omnity Network (OCT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:14:04 (UTC+8)

Omnity Network (OCT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.09019
24 timer lav
$ 0.09445
24 timer høy

$ 0.09019
$ 0.09445
$ 7.02358152056363
$ 0.03422018341808665
+0.63%

-0.24%

+2.39%

+2.39%

Omnity Network (OCT) sanntidsprisen er $ 0.09241. I løpet av de siste 24 timene har OCT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.09019 og et toppnivå på $ 0.09445, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OCT er $ 7.02358152056363, mens den rekordlave prisen er $ 0.03422018341808665.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OCT endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, -0.24% over 24 timer og +2.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Omnity Network (OCT) Markedsinformasjon

No.1220

$ 9.24M
$ 55.96K
$ 9.24M
100.00M
100,000,000
100,000,000
100.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Omnity Network er $ 9.24M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.96K. Den sirkulerende forsyningen på OCT er 100.00M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.24M.

Omnity Network (OCT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Omnity Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002223-0.24%
30 dager$ +0.00688+8.04%
60 dager$ +0.05277+133.12%
90 dager$ +0.01942+26.60%
Omnity Network Prisendring i dag

I dag registrerte OCT en endring på $ -0.0002223 (-0.24%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Omnity Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00688 (+8.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Omnity Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OCT en endring på $ +0.05277 (+133.12%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Omnity Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01942+26.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Omnity Network (OCT)?

Sjekk ut Omnity Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Omnity Network (OCT)

The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders.

Omnity Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Omnity Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OCT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Omnity Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Omnity Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Omnity Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Omnity Network (OCT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Omnity Network (OCT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Omnity Network.

Sjekk Omnity Networkprisprognosen nå!

Omnity Network (OCT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Omnity Network (OCT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OCT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Omnity Network (OCT)

Leter du etter hvordan du kjøperOmnity Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Omnity Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OCT til lokale valutaer

1 Omnity Network(OCT) til VND
2,431.76915
1 Omnity Network(OCT) til AUD
A$0.1395391
1 Omnity Network(OCT) til GBP
0.0683834
1 Omnity Network(OCT) til EUR
0.0785485
1 Omnity Network(OCT) til USD
$0.09241
1 Omnity Network(OCT) til MYR
RM0.388122
1 Omnity Network(OCT) til TRY
3.8239258
1 Omnity Network(OCT) til JPY
¥13.58427
1 Omnity Network(OCT) til ARS
ARS$136.2973572
1 Omnity Network(OCT) til RUB
7.716235
1 Omnity Network(OCT) til INR
8.1403969
1 Omnity Network(OCT) til IDR
Rp1,540.1660506
1 Omnity Network(OCT) til KRW
129.0635024
1 Omnity Network(OCT) til PHP
5.2729146
1 Omnity Network(OCT) til EGP
￡E.4.4504656
1 Omnity Network(OCT) til BRL
R$0.4906971
1 Omnity Network(OCT) til CAD
C$0.1266017
1 Omnity Network(OCT) til BDT
11.2499934
1 Omnity Network(OCT) til NGN
138.1307716
1 Omnity Network(OCT) til COP
$360.9765625
1 Omnity Network(OCT) til ZAR
R.1.6005412
1 Omnity Network(OCT) til UAH
3.8183812
1 Omnity Network(OCT) til TZS
T.Sh.228.7369284
1 Omnity Network(OCT) til VES
Bs15.06283
1 Omnity Network(OCT) til CLP
$88.25155
1 Omnity Network(OCT) til PKR
Rs26.2296544
1 Omnity Network(OCT) til KZT
50.0316981
1 Omnity Network(OCT) til THB
฿2.9395621
1 Omnity Network(OCT) til TWD
NT$2.7935543
1 Omnity Network(OCT) til AED
د.إ0.3391447
1 Omnity Network(OCT) til CHF
Fr0.0730039
1 Omnity Network(OCT) til HKD
HK$0.7180257
1 Omnity Network(OCT) til AMD
֏35.365307
1 Omnity Network(OCT) til MAD
.د.م0.8335382
1 Omnity Network(OCT) til MXN
$1.6994199
1 Omnity Network(OCT) til SAR
ريال0.3465375
1 Omnity Network(OCT) til ETB
Br13.2673037
1 Omnity Network(OCT) til KES
KSh11.9375238
1 Omnity Network(OCT) til JOD
د.أ0.06551869
1 Omnity Network(OCT) til PLN
0.3345242
1 Omnity Network(OCT) til RON
лв0.3982871
1 Omnity Network(OCT) til SEK
kr0.8695781
1 Omnity Network(OCT) til BGN
лв0.1534006
1 Omnity Network(OCT) til HUF
Ft30.7004502
1 Omnity Network(OCT) til CZK
1.9101147
1 Omnity Network(OCT) til KWD
د.ك0.02818505
1 Omnity Network(OCT) til ILS
0.3077253
1 Omnity Network(OCT) til BOB
Bs0.6385531
1 Omnity Network(OCT) til AZN
0.157097
1 Omnity Network(OCT) til TJS
SM0.8649576
1 Omnity Network(OCT) til GEL
0.249507
1 Omnity Network(OCT) til AOA
Kz84.2381837
1 Omnity Network(OCT) til BHD
.د.ب0.03483857
1 Omnity Network(OCT) til BMD
$0.09241
1 Omnity Network(OCT) til DKK
kr0.5868035
1 Omnity Network(OCT) til HNL
L2.4220661
1 Omnity Network(OCT) til MUR
4.1898694
1 Omnity Network(OCT) til NAD
$1.6033135
1 Omnity Network(OCT) til NOK
kr0.9185554
1 Omnity Network(OCT) til NZD
$0.157097
1 Omnity Network(OCT) til PAB
B/.0.09241
1 Omnity Network(OCT) til PGK
K0.3862738
1 Omnity Network(OCT) til QAR
ر.ق0.3354483
1 Omnity Network(OCT) til RSD
дин.9.2169734
1 Omnity Network(OCT) til UZS
soʻm1,140.8633647
1 Omnity Network(OCT) til ALL
L7.6201286
1 Omnity Network(OCT) til ANG
ƒ0.1654139
1 Omnity Network(OCT) til AWG
ƒ0.166338
1 Omnity Network(OCT) til BBD
$0.18482
1 Omnity Network(OCT) til BAM
KM0.1534006
1 Omnity Network(OCT) til BIF
Fr275.84385
1 Omnity Network(OCT) til BND
$0.1182848
1 Omnity Network(OCT) til BSD
$0.09241
1 Omnity Network(OCT) til JMD
$14.8234881
1 Omnity Network(OCT) til KHR
371.1241046
1 Omnity Network(OCT) til KMF
Fr38.62738
1 Omnity Network(OCT) til LAK
2,008.9130033
1 Omnity Network(OCT) til LKR
Rs27.9521768
1 Omnity Network(OCT) til MDL
L1.524765
1 Omnity Network(OCT) til MGA
Ar408.8929957
1 Omnity Network(OCT) til MOP
P0.7402041
1 Omnity Network(OCT) til MVR
1.413873
1 Omnity Network(OCT) til MWK
MK160.4339251
1 Omnity Network(OCT) til MZN
MT5.904999
1 Omnity Network(OCT) til NPR
Rs13.0224172
1 Omnity Network(OCT) til PYG
659.99222
1 Omnity Network(OCT) til RWF
Fr133.90209
1 Omnity Network(OCT) til SBD
$0.757762
1 Omnity Network(OCT) til SCR
1.3242353
1 Omnity Network(OCT) til SRD
$3.5198969
1 Omnity Network(OCT) til SVC
$0.8085875
1 Omnity Network(OCT) til SZL
L1.6033135
1 Omnity Network(OCT) til TMT
m0.323435
1 Omnity Network(OCT) til TND
د.ت0.2689131
1 Omnity Network(OCT) til TTD
$0.6256157
1 Omnity Network(OCT) til UGX
Sh324.17428
1 Omnity Network(OCT) til XAF
Fr51.56478
1 Omnity Network(OCT) til XCD
$0.249507
1 Omnity Network(OCT) til XOF
Fr51.56478
1 Omnity Network(OCT) til XPF
Fr9.33341
1 Omnity Network(OCT) til BWP
P1.2309012
1 Omnity Network(OCT) til BZD
$0.1857441
1 Omnity Network(OCT) til CVE
$8.6662098
1 Omnity Network(OCT) til DJF
Fr16.35657
1 Omnity Network(OCT) til DOP
$5.7312682
1 Omnity Network(OCT) til DZD
د.ج11.9726396
1 Omnity Network(OCT) til FJD
$0.2079225
1 Omnity Network(OCT) til GNF
Fr803.50495
1 Omnity Network(OCT) til GTQ
Q0.7078606
1 Omnity Network(OCT) til GYD
$19.3404889
1 Omnity Network(OCT) til ISK
kr11.18161

Omnity Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Omnity Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Omnity Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Omnity Network

Hvor mye er Omnity Network (OCT) verdt i dag?
Live OCT prisen i USD er 0.09241 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OCT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OCT til USD er $ 0.09241. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Omnity Network?
Markedsverdien for OCT er $ 9.24M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OCT?
Den sirkulerende forsyningen av OCT er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOCT ?
OCT oppnådde en ATH-pris på 7.02358152056363 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OCT?
OCT så en ATL-pris på 0.03422018341808665 USD.
Hva er handelsvolumet til OCT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OCT er $ 55.96K USD.
Vil OCT gå høyere i år?
OCT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OCT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:14:04 (UTC+8)

Omnity Network (OCT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

OCT-til-USD-kalkulator

Beløp

OCT
OCT
USD
USD

1 OCT = 0.09241 USD

Handle OCT

OCTUSDT
$0.09241
$0.09241$0.09241
-0.22%

