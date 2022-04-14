Omnity Network (OCT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Omnity Network (OCT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Omnity Network (OCT) Informasjon The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders. Offisiell nettside: https://www.omnity.network/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/10RSrGfj2Z-LmVhuAXX0Jon-9P9CO6k5ZNfS2hrQB72I/edit?tab=t.0#heading=h.5qlvro4pcib6 Blokkutforsker: https://explorer.omnity.network/ Kjøp OCT nå!

Omnity Network (OCT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Omnity Network (OCT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.18M $ 9.18M $ 9.18M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.18M $ 9.18M $ 9.18M All-time high: $ 6.991 $ 6.991 $ 6.991 All-Time Low: $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 Nåværende pris: $ 0.0918 $ 0.0918 $ 0.0918 Lær mer om Omnity Network (OCT) pris

Omnity Network (OCT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Omnity Network (OCT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OCT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OCT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OCTs tokenomics, kan du utforske OCT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OCT Interessert i å legge til Omnity Network (OCT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OCT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OCT på MEXC nå!

Omnity Network (OCT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OCT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OCT nå!

OCT prisforutsigelse Vil du vite hvor OCT kan være på vei? Vår OCT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OCT tokenets prisforutsigelse nå!

