Omnity Network (OCT)-prisforutsigelse (USD)

Få Omnity Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye OCT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Omnity Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.09067 $0.09067 $0.09067 +0.08% USD Faktisk Prediksjon Omnity Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Omnity Network (OCT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Omnity Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.09067 i 2025. Omnity Network (OCT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Omnity Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.095203 i 2026. Omnity Network (OCT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OCT for 2027 $ 0.099963 med en 10.25% vekstrate. Omnity Network (OCT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OCT for 2028 $ 0.104961 med en 15.76% vekstrate. Omnity Network (OCT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OCT for 2029 $ 0.110209 med en 21.55% vekstrate. Omnity Network (OCT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OCT for 2030 $ 0.115720 med en 27.63% vekstrate. Omnity Network (OCT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Omnity Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.188496. Omnity Network (OCT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Omnity Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.307040. År Pris Vekst 2025 $ 0.09067 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.090682 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.090756 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.091042 0.41% Omnity Network (OCT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for OCT September 21, 2025(I dag) er $0.09067 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Omnity Network (OCT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for OCT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.090682 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Omnity Network (OCT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for OCT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.090756 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Omnity Network (OCT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for OCT $0.091042 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Omnity Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.09067$ 0.09067 $ 0.09067 Prisendring (24 t) +0.08% Markedsverdi $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Volum (24 timer) $ 54.28K$ 54.28K $ 54.28K Volum (24 timer) -- Den siste OCT-prisen er $ 0.09067. Den har en 24-timers endring på +0.08%, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.28K. Videre har OCT en sirkulerende forsyning på 100.00M og total markedsverdi på $ 9.07M. Se OCT livepris

Hvordan kjøpe Omnity Network (OCT) Prøver du å kjøpe OCT? Du kan nå kjøpe OCT via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Omnity Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper OCT nå

Omnity Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Omnity Network direktepris, er gjeldende pris for Omnity Network 0.09067USD. Den sirkulerende forsyningen av Omnity Network(OCT) er 0.00 OCT , som gir den en markedsverdi på $9.07M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.001560 $ 0.09251 $ 0.08871

7 dager -0.04% $ -0.004210 $ 0.0954 $ 0.0879

30 dager 0.02% $ 0.001490 $ 0.108 $ 0.07929 24-timers ytelse De siste 24 timene har Omnity Network vist en prisbevegelse på $-0.001560 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Omnity Network handlet på en topp på $0.0954 og en bunn på $0.0879 . Det så en prisendring på -0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til OCT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Omnity Network opplevd en 0.02% endring, som gjenspeiler omtrent $0.001490 av dens verdi. Dette indikerer at OCT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Omnity Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full OCT prishistorikk

Hvordan fungerer Omnity Network (OCT) prisforutsigelsesmodul? Omnity Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for OCT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Omnity Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for OCT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Omnity Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til OCT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til OCT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Omnity Network.

Hvorfor er OCT-prisforutsigelse viktig?

OCT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i OCT nå? I følge dine forutsigelser vil OCT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for OCT neste måned? I følge Omnity Network (OCT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte OCT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 OCT koste i 2026? Prisen på 1 Omnity Network (OCT) i dag er $0.09067 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OCT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på OCT i 2027? Omnity Network (OCT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OCT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for OCT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Omnity Network (OCT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for OCT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Omnity Network (OCT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 OCT koste i 2030? Prisen på 1 Omnity Network (OCT) i dag er $0.09067 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OCT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for OCT i 2040? Omnity Network (OCT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OCT innen 2040.