Dagens AllianceBlock Nexera livepris er 0.00803 USD. Spor prisoppdateringer for NXRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NXRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AllianceBlock Nexera Logo

AllianceBlock Nexera Pris(NXRA)

1 NXRA til USD livepris:

$0.00803
$0.00803$0.00803
-1.47%1D
USD
AllianceBlock Nexera (NXRA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:13:49 (UTC+8)

AllianceBlock Nexera (NXRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00795
$ 0.00795$ 0.00795
24 timer lav
$ 0.0093
$ 0.0093$ 0.0093
24 timer høy

$ 0.00795
$ 0.00795$ 0.00795

$ 0.0093
$ 0.0093$ 0.0093

$ 0.28821044968834403
$ 0.28821044968834403$ 0.28821044968834403

$ 0.007350268823197849
$ 0.007350268823197849$ 0.007350268823197849

+0.87%

-1.47%

-2.32%

-2.32%

AllianceBlock Nexera (NXRA) sanntidsprisen er $ 0.00803. I løpet av de siste 24 timene har NXRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00795 og et toppnivå på $ 0.0093, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NXRA er $ 0.28821044968834403, mens den rekordlave prisen er $ 0.007350268823197849.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NXRA endret seg med +0.87% i løpet av den siste timen, -1.47% over 24 timer og -2.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Markedsinformasjon

No.1215

$ 8.41M
$ 8.41M$ 8.41M

$ 18.49K
$ 18.49K$ 18.49K

$ 16.06M
$ 16.06M$ 16.06M

1.05B
1.05B 1.05B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,148,565,277.9922845
1,148,565,277.9922845 1,148,565,277.9922845

52.38%

ETH

Nåværende markedsverdi på AllianceBlock Nexera er $ 8.41M, med et 24-timers handelsvolum på $ 18.49K. Den sirkulerende forsyningen på NXRA er 1.05B, med en total tilgang på 1148565277.9922845. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.06M.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AllianceBlock Nexera for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001198-1.47%
30 dager$ -0.00088-9.88%
60 dager$ -0.00298-27.07%
90 dager$ -0.001-11.08%
AllianceBlock Nexera Prisendring i dag

I dag registrerte NXRA en endring på $ -0.0001198 (-1.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AllianceBlock Nexera 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00088 (-9.88%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AllianceBlock Nexera 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NXRA en endring på $ -0.00298 (-27.07%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AllianceBlock Nexera 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001-11.08% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AllianceBlock Nexera (NXRA)?

Sjekk ut AllianceBlock Nexera Prishistorikk-siden nå.

Hva er AllianceBlock Nexera (NXRA)

Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

AllianceBlock Nexera er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AllianceBlock Nexera investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NXRA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AllianceBlock Nexera på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AllianceBlock Nexera kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AllianceBlock Nexera Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AllianceBlock Nexera (NXRA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AllianceBlock Nexera (NXRA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AllianceBlock Nexera.

Sjekk AllianceBlock Nexeraprisprognosen nå!

AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AllianceBlock Nexera (NXRA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NXRA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AllianceBlock Nexera (NXRA)

Leter du etter hvordan du kjøperAllianceBlock Nexera? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AllianceBlock Nexera på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NXRA til lokale valutaer

AllianceBlock Nexera Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AllianceBlock Nexera, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AllianceBlock Nexera nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AllianceBlock Nexera

Hvor mye er AllianceBlock Nexera (NXRA) verdt i dag?
Live NXRA prisen i USD er 0.00803 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NXRA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NXRA til USD er $ 0.00803. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AllianceBlock Nexera?
Markedsverdien for NXRA er $ 8.41M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NXRA?
Den sirkulerende forsyningen av NXRA er 1.05B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNXRA ?
NXRA oppnådde en ATH-pris på 0.28821044968834403 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NXRA?
NXRA så en ATL-pris på 0.007350268823197849 USD.
Hva er handelsvolumet til NXRA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NXRA er $ 18.49K USD.
Vil NXRA gå høyere i år?
NXRA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NXRA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:13:49 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

