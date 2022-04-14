AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AllianceBlock Nexera (NXRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AllianceBlock Nexera (NXRA) Informasjon Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners. Offisiell nettside: https://www.nexera.network/ Teknisk dokument: https://docs.nexera.network Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e Kjøp NXRA nå!

AllianceBlock Nexera (NXRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AllianceBlock Nexera (NXRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.87M $ 7.87M $ 7.87M Total forsyning: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Sirkulerende forsyning: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.02M $ 15.02M $ 15.02M All-time high: $ 0.29999 $ 0.29999 $ 0.29999 All-Time Low: $ 0.00708633370079714 $ 0.00708633370079714 $ 0.00708633370079714 Nåværende pris: $ 0.00751 $ 0.00751 $ 0.00751 Lær mer om AllianceBlock Nexera (NXRA) pris

AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AllianceBlock Nexera (NXRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NXRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NXRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NXRAs tokenomics, kan du utforske NXRA tokenets livepris!

AllianceBlock Nexera (NXRA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NXRA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NXRA nå!

NXRA prisforutsigelse Vil du vite hvor NXRA kan være på vei? Vår NXRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NXRA tokenets prisforutsigelse nå!

