NVIDIA pris i dag

Sanntids NVIDIA (NVDAON) pris i dag er $ 179.09, med en 1.32% endring de siste 24 timene. Nåværende NVDAON til USD konverteringssats er $ 179.09 per NVDAON.

NVIDIA rangerer for tiden som #1477 etter markedsverdi på $ 3.52M, med en sirkulerende forsyning på 19.67K NVDAON. I løpet av de siste 24 timene NVDAON har den blitt handlet mellom $ 178.17(laveste) og $ 184.68 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 211.44010192551124, mens tidenes laveste notering var $ 164.59862286332267.

Kortsiktig har NVDAON beveget seg -1.30% i løpet av den siste timen og -5.16% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.63K.

NVIDIA (NVDAON) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på NVIDIA er $ 3.52M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.63K. Den sirkulerende forsyningen på NVDAON er 19.67K, med en total tilgang på 19669.90226836. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.52M.