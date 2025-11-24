NVIDIA (NVDAON)-prisforutsigelse (USD)

Få NVIDIA prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NVDAON vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på NVIDIA % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $179.03 $179.03 $179.03 -0.15% USD Faktisk Prediksjon NVIDIA-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) NVIDIA (NVDAON) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan NVIDIA potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 179.03 i 2025. NVIDIA (NVDAON) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan NVIDIA potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 187.9815 i 2026. NVIDIA (NVDAON) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NVDAON for 2027 $ 197.3805 med en 10.25% vekstrate. NVIDIA (NVDAON) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NVDAON for 2028 $ 207.2496 med en 15.76% vekstrate. NVIDIA (NVDAON) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NVDAON for 2029 $ 217.6120 med en 21.55% vekstrate. NVIDIA (NVDAON) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NVDAON for 2030 $ 228.4926 med en 27.63% vekstrate. NVIDIA (NVDAON) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på NVIDIA potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 372.1905. NVIDIA (NVDAON) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på NVIDIA potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 606.2591. År Pris Vekst 2025 $ 179.03 0.00%

2026 $ 187.9815 5.00%

2027 $ 197.3805 10.25%

2028 $ 207.2496 15.76%

2029 $ 217.6120 21.55%

2030 $ 228.4926 27.63%

2031 $ 239.9173 34.01%

2032 $ 251.9131 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 264.5088 47.75%

2034 $ 277.7342 55.13%

2035 $ 291.6210 62.89%

2036 $ 306.2020 71.03%

2037 $ 321.5121 79.59%

2038 $ 337.5877 88.56%

2039 $ 354.4671 97.99%

2040 $ 372.1905 107.89% Vis mer Kortsiktig NVIDIA-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 179.03 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 179.0545 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 179.2016 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 179.7657 0.41% NVIDIA (NVDAON) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NVDAON November 24, 2025(I dag) er $179.03 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. NVIDIA (NVDAON) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NVDAON, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $179.0545 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. NVIDIA (NVDAON) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NVDAON, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $179.2016 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. NVIDIA (NVDAON) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NVDAON $179.7657 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende NVIDIA prisstatistikk Gjeldende pris $ 179.03$ 179.03 $ 179.03 Prisendring (24 t) -0.15% Markedsverdi $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Opplagsforsyning 19.67K 19.67K 19.67K Volum (24 timer) $ 56.64K$ 56.64K $ 56.64K Volum (24 timer) -- Den siste NVDAON-prisen er $ 179.03. Den har en 24-timers endring på -0.15%, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.64K. Videre har NVDAON en sirkulerende forsyning på 19.67K og total markedsverdi på $ 3.52M. Se NVDAON livepris

NVIDIA Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for NVIDIA direktepris, er gjeldende pris for NVIDIA 178.95USD. Den sirkulerende forsyningen av NVIDIA(NVDAON) er 0.00 NVDAON , som gir den en markedsverdi på $3.52M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -3.5800 $ 183.18 $ 178.17

7 dager -0.05% $ -9.8499 $ 198.67 $ 173.33

30 dager -0.04% $ -7.6099 $ 218.99 $ 173.33 24-timers ytelse De siste 24 timene har NVIDIA vist en prisbevegelse på $-3.5800 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har NVIDIA handlet på en topp på $198.67 og en bunn på $173.33 . Det så en prisendring på -0.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til NVDAON for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har NVIDIA opplevd en -0.04% endring, som gjenspeiler omtrent $-7.6099 av dens verdi. Dette indikerer at NVDAON kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette NVIDIA prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NVDAON prishistorikk

Hvordan fungerer NVIDIA (NVDAON) prisforutsigelsesmodul? NVIDIA-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NVDAON basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for NVIDIA det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NVDAON, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til NVIDIA. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NVDAON. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NVDAON for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til NVIDIA.

Hvorfor er NVDAON-prisforutsigelse viktig?

NVDAON-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NVDAON nå? I følge dine forutsigelser vil NVDAON oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NVDAON neste måned? I følge NVIDIA (NVDAON)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NVDAON-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NVDAON koste i 2026? Prisen på 1 NVIDIA (NVDAON) i dag er $179.03 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NVDAON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NVDAON i 2027? NVIDIA (NVDAON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NVDAON innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NVDAON i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil NVIDIA (NVDAON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NVDAON i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil NVIDIA (NVDAON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NVDAON koste i 2030? Prisen på 1 NVIDIA (NVDAON) i dag er $179.03 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NVDAON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NVDAON i 2040? NVIDIA (NVDAON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NVDAON innen 2040.