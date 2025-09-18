Hva er FIO Protocol (FIO)

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

FIO Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FIO Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk FIO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om FIO Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FIO Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FIO Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FIO Protocol (FIO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FIO Protocol (FIO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FIO Protocol.

Sjekk FIO Protocolprisprognosen nå!

FIO Protocol (FIO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FIO Protocol (FIO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FIO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FIO Protocol (FIO)

Leter du etter hvordan du kjøperFIO Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FIO Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FIO til lokale valutaer

Prøv konverting

FIO Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FIO Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om FIO Protocol Hvor mye er FIO Protocol (FIO) verdt i dag? Live FIO prisen i USD er 0.018 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FIO-til-USD-pris? $ 0.018 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FIO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for FIO Protocol? Markedsverdien for FIO er $ 14.75M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FIO? Den sirkulerende forsyningen av FIO er 819.43M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFIO ? FIO oppnådde en ATH-pris på 0.56914028 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FIO? FIO så en ATL-pris på 0.01074395967351126 USD . Hva er handelsvolumet til FIO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FIO er $ 218.70K USD . Vil FIO gå høyere i år? FIO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FIO prisprognosen for en mer grundig analyse.

FIO Protocol (FIO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?