Dagens FIO Protocol livepris er 0.018 USD. Spor prisoppdateringer for FIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FIO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FIO Protocol livepris er 0.018 USD. Spor prisoppdateringer for FIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FIO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FIO Protocol Logo

FIO Protocol Pris(FIO)

1 FIO til USD livepris:

$0.01802
$0.01802$0.01802
-5.70%1D
USD
FIO Protocol (FIO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:06:25 (UTC+8)

FIO Protocol (FIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01798
$ 0.01798$ 0.01798
24 timer lav
$ 0.01917
$ 0.01917$ 0.01917
24 timer høy

$ 0.01798
$ 0.01798$ 0.01798

$ 0.01917
$ 0.01917$ 0.01917

$ 0.56914028
$ 0.56914028$ 0.56914028

$ 0.01074395967351126
$ 0.01074395967351126$ 0.01074395967351126

-1.54%

-5.70%

-4.26%

-4.26%

FIO Protocol (FIO) sanntidsprisen er $ 0.018. I løpet av de siste 24 timene har FIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01798 og et toppnivå på $ 0.01917, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIO er $ 0.56914028, mens den rekordlave prisen er $ 0.01074395967351126.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIO endret seg med -1.54% i løpet av den siste timen, -5.70% over 24 timer og -4.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FIO Protocol (FIO) Markedsinformasjon

No.1027

$ 14.75M
$ 14.75M$ 14.75M

$ 218.70K
$ 218.70K$ 218.70K

$ 18.00M
$ 18.00M$ 18.00M

819.43M
819.43M 819.43M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

839,242,769.7719939
839,242,769.7719939 839,242,769.7719939

81.94%

FIONEW

Nåværende markedsverdi på FIO Protocol er $ 14.75M, med et 24-timers handelsvolum på $ 218.70K. Den sirkulerende forsyningen på FIO er 819.43M, med en total tilgang på 839242769.7719939. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.00M.

FIO Protocol (FIO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FIO Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0010892-5.70%
30 dager$ -0.00076-4.06%
60 dager$ -0.00076-4.06%
90 dager$ +0.00378+26.58%
FIO Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte FIO en endring på $ -0.0010892 (-5.70%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FIO Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00076 (-4.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FIO Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FIO en endring på $ -0.00076 (-4.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FIO Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00378+26.58% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FIO Protocol (FIO)?

Sjekk ut FIO Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er FIO Protocol (FIO)

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

FIO Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FIO Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FIO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om FIO Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FIO Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FIO Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FIO Protocol (FIO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FIO Protocol (FIO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FIO Protocol.

Sjekk FIO Protocolprisprognosen nå!

FIO Protocol (FIO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FIO Protocol (FIO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FIO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FIO Protocol (FIO)

Leter du etter hvordan du kjøperFIO Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FIO Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FIO til lokale valutaer

1 FIO Protocol(FIO) til VND
473.67
1 FIO Protocol(FIO) til AUD
A$0.02718
1 FIO Protocol(FIO) til GBP
0.01332
1 FIO Protocol(FIO) til EUR
0.0153
1 FIO Protocol(FIO) til USD
$0.018
1 FIO Protocol(FIO) til MYR
RM0.0756
1 FIO Protocol(FIO) til TRY
0.7443
1 FIO Protocol(FIO) til JPY
¥2.646
1 FIO Protocol(FIO) til ARS
ARS$26.54856
1 FIO Protocol(FIO) til RUB
1.4976
1 FIO Protocol(FIO) til INR
1.58562
1 FIO Protocol(FIO) til IDR
Rp299.99988
1 FIO Protocol(FIO) til KRW
25.13952
1 FIO Protocol(FIO) til PHP
1.02708
1 FIO Protocol(FIO) til EGP
￡E.0.86688
1 FIO Protocol(FIO) til BRL
R$0.09576
1 FIO Protocol(FIO) til CAD
C$0.02466
1 FIO Protocol(FIO) til BDT
2.19132
1 FIO Protocol(FIO) til NGN
26.90568
1 FIO Protocol(FIO) til COP
$70.0389
1 FIO Protocol(FIO) til ZAR
R.0.3123
1 FIO Protocol(FIO) til UAH
0.74376
1 FIO Protocol(FIO) til TZS
T.Sh.44.55432
1 FIO Protocol(FIO) til VES
Bs2.934
1 FIO Protocol(FIO) til CLP
$17.19
1 FIO Protocol(FIO) til PKR
Rs5.10912
1 FIO Protocol(FIO) til KZT
9.74538
1 FIO Protocol(FIO) til THB
฿0.57312
1 FIO Protocol(FIO) til TWD
NT$0.54396
1 FIO Protocol(FIO) til AED
د.إ0.06606
1 FIO Protocol(FIO) til CHF
Fr0.01422
1 FIO Protocol(FIO) til HKD
HK$0.13986
1 FIO Protocol(FIO) til AMD
֏6.8886
1 FIO Protocol(FIO) til MAD
.د.م0.16236
1 FIO Protocol(FIO) til MXN
$0.3303
1 FIO Protocol(FIO) til SAR
ريال0.0675
1 FIO Protocol(FIO) til ETB
Br2.58426
1 FIO Protocol(FIO) til KES
KSh2.32524
1 FIO Protocol(FIO) til JOD
د.أ0.012762
1 FIO Protocol(FIO) til PLN
0.06516
1 FIO Protocol(FIO) til RON
лв0.07758
1 FIO Protocol(FIO) til SEK
kr0.1692
1 FIO Protocol(FIO) til BGN
лв0.02988
1 FIO Protocol(FIO) til HUF
Ft5.98194
1 FIO Protocol(FIO) til CZK
0.37188
1 FIO Protocol(FIO) til KWD
د.ك0.00549
1 FIO Protocol(FIO) til ILS
0.05994
1 FIO Protocol(FIO) til BOB
Bs0.12438
1 FIO Protocol(FIO) til AZN
0.0306
1 FIO Protocol(FIO) til TJS
SM0.16848
1 FIO Protocol(FIO) til GEL
0.0486
1 FIO Protocol(FIO) til AOA
Kz16.40826
1 FIO Protocol(FIO) til BHD
.د.ب0.006786
1 FIO Protocol(FIO) til BMD
$0.018
1 FIO Protocol(FIO) til DKK
kr0.11412
1 FIO Protocol(FIO) til HNL
L0.47178
1 FIO Protocol(FIO) til MUR
0.81612
1 FIO Protocol(FIO) til NAD
$0.3123
1 FIO Protocol(FIO) til NOK
kr0.17874
1 FIO Protocol(FIO) til NZD
$0.0306
1 FIO Protocol(FIO) til PAB
B/.0.018
1 FIO Protocol(FIO) til PGK
K0.07524
1 FIO Protocol(FIO) til QAR
ر.ق0.06534
1 FIO Protocol(FIO) til RSD
дин.1.79388
1 FIO Protocol(FIO) til UZS
soʻm222.22206
1 FIO Protocol(FIO) til ALL
L1.48428
1 FIO Protocol(FIO) til ANG
ƒ0.03222
1 FIO Protocol(FIO) til AWG
ƒ0.0324
1 FIO Protocol(FIO) til BBD
$0.036
1 FIO Protocol(FIO) til BAM
KM0.02988
1 FIO Protocol(FIO) til BIF
Fr53.73
1 FIO Protocol(FIO) til BND
$0.02304
1 FIO Protocol(FIO) til BSD
$0.018
1 FIO Protocol(FIO) til JMD
$2.88738
1 FIO Protocol(FIO) til KHR
72.28908
1 FIO Protocol(FIO) til KMF
Fr7.524
1 FIO Protocol(FIO) til LAK
391.30434
1 FIO Protocol(FIO) til LKR
Rs5.44464
1 FIO Protocol(FIO) til MDL
L0.297
1 FIO Protocol(FIO) til MGA
Ar79.64586
1 FIO Protocol(FIO) til MOP
P0.14418
1 FIO Protocol(FIO) til MVR
0.2754
1 FIO Protocol(FIO) til MWK
MK31.24998
1 FIO Protocol(FIO) til MZN
MT1.1502
1 FIO Protocol(FIO) til NPR
Rs2.53656
1 FIO Protocol(FIO) til PYG
128.556
1 FIO Protocol(FIO) til RWF
Fr26.082
1 FIO Protocol(FIO) til SBD
$0.1476
1 FIO Protocol(FIO) til SCR
0.27396
1 FIO Protocol(FIO) til SRD
$0.68562
1 FIO Protocol(FIO) til SVC
$0.1575
1 FIO Protocol(FIO) til SZL
L0.3123
1 FIO Protocol(FIO) til TMT
m0.063
1 FIO Protocol(FIO) til TND
د.ت0.05238
1 FIO Protocol(FIO) til TTD
$0.12186
1 FIO Protocol(FIO) til UGX
Sh63.144
1 FIO Protocol(FIO) til XAF
Fr10.044
1 FIO Protocol(FIO) til XCD
$0.0486
1 FIO Protocol(FIO) til XOF
Fr10.044
1 FIO Protocol(FIO) til XPF
Fr1.818
1 FIO Protocol(FIO) til BWP
P0.23976
1 FIO Protocol(FIO) til BZD
$0.03618
1 FIO Protocol(FIO) til CVE
$1.68804
1 FIO Protocol(FIO) til DJF
Fr3.204
1 FIO Protocol(FIO) til DOP
$1.11636
1 FIO Protocol(FIO) til DZD
د.ج2.33154
1 FIO Protocol(FIO) til FJD
$0.0405
1 FIO Protocol(FIO) til GNF
Fr156.51
1 FIO Protocol(FIO) til GTQ
Q0.13788
1 FIO Protocol(FIO) til GYD
$3.76722
1 FIO Protocol(FIO) til ISK
kr2.178

FIO Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FIO Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell FIO Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FIO Protocol

Hvor mye er FIO Protocol (FIO) verdt i dag?
Live FIO prisen i USD er 0.018 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FIO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FIO til USD er $ 0.018. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FIO Protocol?
Markedsverdien for FIO er $ 14.75M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FIO?
Den sirkulerende forsyningen av FIO er 819.43M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFIO ?
FIO oppnådde en ATH-pris på 0.56914028 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FIO?
FIO så en ATL-pris på 0.01074395967351126 USD.
Hva er handelsvolumet til FIO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FIO er $ 218.70K USD.
Vil FIO gå høyere i år?
FIO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FIO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

