Dagens Ninja Squad Token livepris er 3.26 USD. Spor prisoppdateringer for NST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NST pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ninja Squad Token livepris er 3.26 USD. Spor prisoppdateringer for NST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NST pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NST

NST Prisinformasjon

NST teknisk dokument

NST Offisiell nettside

NST tokenomics

NST Prisprognose

NST-historikk

NST Kjøpeguide

NST-til-fiat-valutakonverter

NST Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Ninja Squad Token Logo

Ninja Squad Token Pris(NST)

1 NST til USD livepris:

$3.26
$3.26$3.26
-0.21%1D
USD
Ninja Squad Token (NST) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:27:21 (UTC+8)

Ninja Squad Token (NST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.231
$ 3.231$ 3.231
24 timer lav
$ 3.441
$ 3.441$ 3.441
24 timer høy

$ 3.231
$ 3.231$ 3.231

$ 3.441
$ 3.441$ 3.441

$ 8.523302329087459
$ 8.523302329087459$ 8.523302329087459

$ 0.07183488544969323
$ 0.07183488544969323$ 0.07183488544969323

+0.09%

-0.21%

-3.95%

-3.95%

Ninja Squad Token (NST) sanntidsprisen er $ 3.26. I løpet av de siste 24 timene har NST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.231 og et toppnivå på $ 3.441, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NST er $ 8.523302329087459, mens den rekordlave prisen er $ 0.07183488544969323.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NST endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -3.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ninja Squad Token (NST) Markedsinformasjon

No.3988

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 110.59K
$ 110.59K$ 110.59K

$ 32.60M
$ 32.60M$ 32.60M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ARB

Nåværende markedsverdi på Ninja Squad Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 110.59K. Den sirkulerende forsyningen på NST er 0.00, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.60M.

Ninja Squad Token (NST) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ninja Squad Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00686-0.21%
30 dager$ -0.696-17.60%
60 dager$ -0.44-11.90%
90 dager$ +1.12+52.33%
Ninja Squad Token Prisendring i dag

I dag registrerte NST en endring på $ -0.00686 (-0.21%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ninja Squad Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.696 (-17.60%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ninja Squad Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NST en endring på $ -0.44 (-11.90%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ninja Squad Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.12+52.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ninja Squad Token (NST)?

Sjekk ut Ninja Squad Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ninja Squad Token (NST)

Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem.

Ninja Squad Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ninja Squad Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NST Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ninja Squad Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ninja Squad Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ninja Squad Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ninja Squad Token (NST) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ninja Squad Token (NST) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ninja Squad Token.

Sjekk Ninja Squad Tokenprisprognosen nå!

Ninja Squad Token (NST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ninja Squad Token (NST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NST tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ninja Squad Token (NST)

Leter du etter hvordan du kjøperNinja Squad Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ninja Squad Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NST til lokale valutaer

1 Ninja Squad Token(NST) til VND
85,786.9
1 Ninja Squad Token(NST) til AUD
A$4.9226
1 Ninja Squad Token(NST) til GBP
2.4124
1 Ninja Squad Token(NST) til EUR
2.771
1 Ninja Squad Token(NST) til USD
$3.26
1 Ninja Squad Token(NST) til MYR
RM13.692
1 Ninja Squad Token(NST) til TRY
134.8988
1 Ninja Squad Token(NST) til JPY
¥479.22
1 Ninja Squad Token(NST) til ARS
ARS$4,808.2392
1 Ninja Squad Token(NST) til RUB
272.21
1 Ninja Squad Token(NST) til INR
287.1408
1 Ninja Squad Token(NST) til IDR
Rp54,333.3116
1 Ninja Squad Token(NST) til KRW
4,559.436
1 Ninja Squad Token(NST) til PHP
185.7874
1 Ninja Squad Token(NST) til EGP
￡E.157.0016
1 Ninja Squad Token(NST) til BRL
R$17.3432
1 Ninja Squad Token(NST) til CAD
C$4.4662
1 Ninja Squad Token(NST) til BDT
396.8724
1 Ninja Squad Token(NST) til NGN
4,872.9176
1 Ninja Squad Token(NST) til COP
$12,734.375
1 Ninja Squad Token(NST) til ZAR
R.56.5284
1 Ninja Squad Token(NST) til UAH
134.7032
1 Ninja Squad Token(NST) til TZS
T.Sh.8,069.2824
1 Ninja Squad Token(NST) til VES
Bs531.38
1 Ninja Squad Token(NST) til CLP
$3,113.3
1 Ninja Squad Token(NST) til PKR
Rs925.3184
1 Ninja Squad Token(NST) til KZT
1,764.9966
1 Ninja Squad Token(NST) til THB
฿103.668
1 Ninja Squad Token(NST) til TWD
NT$98.5498
1 Ninja Squad Token(NST) til AED
د.إ11.9642
1 Ninja Squad Token(NST) til CHF
Fr2.5754
1 Ninja Squad Token(NST) til HKD
HK$25.3302
1 Ninja Squad Token(NST) til AMD
֏1,247.602
1 Ninja Squad Token(NST) til MAD
.د.م29.4052
1 Ninja Squad Token(NST) til MXN
$60.0166
1 Ninja Squad Token(NST) til SAR
ريال12.225
1 Ninja Squad Token(NST) til ETB
Br468.0382
1 Ninja Squad Token(NST) til KES
KSh421.1268
1 Ninja Squad Token(NST) til JOD
د.أ2.31134
1 Ninja Squad Token(NST) til PLN
11.8012
1 Ninja Squad Token(NST) til RON
лв14.0832
1 Ninja Squad Token(NST) til SEK
kr30.6766
1 Ninja Squad Token(NST) til BGN
лв5.4116
1 Ninja Squad Token(NST) til HUF
Ft1,083.3958
1 Ninja Squad Token(NST) til CZK
67.4168
1 Ninja Squad Token(NST) til KWD
د.ك0.9943
1 Ninja Squad Token(NST) til ILS
10.8558
1 Ninja Squad Token(NST) til BOB
Bs22.5266
1 Ninja Squad Token(NST) til AZN
5.542
1 Ninja Squad Token(NST) til TJS
SM30.5136
1 Ninja Squad Token(NST) til GEL
8.802
1 Ninja Squad Token(NST) til AOA
Kz2,971.7182
1 Ninja Squad Token(NST) til BHD
.د.ب1.22902
1 Ninja Squad Token(NST) til BMD
$3.26
1 Ninja Squad Token(NST) til DKK
kr20.701
1 Ninja Squad Token(NST) til HNL
L85.4446
1 Ninja Squad Token(NST) til MUR
147.8084
1 Ninja Squad Token(NST) til NAD
$56.561
1 Ninja Squad Token(NST) til NOK
kr32.4044
1 Ninja Squad Token(NST) til NZD
$5.542
1 Ninja Squad Token(NST) til PAB
B/.3.26
1 Ninja Squad Token(NST) til PGK
K13.6268
1 Ninja Squad Token(NST) til QAR
ر.ق11.8338
1 Ninja Squad Token(NST) til RSD
дин.325.2176
1 Ninja Squad Token(NST) til UZS
soʻm40,246.8842
1 Ninja Squad Token(NST) til ALL
L268.8196
1 Ninja Squad Token(NST) til ANG
ƒ5.8354
1 Ninja Squad Token(NST) til AWG
ƒ5.868
1 Ninja Squad Token(NST) til BBD
$6.52
1 Ninja Squad Token(NST) til BAM
KM5.4116
1 Ninja Squad Token(NST) til BIF
Fr9,731.1
1 Ninja Squad Token(NST) til BND
$4.1728
1 Ninja Squad Token(NST) til BSD
$3.26
1 Ninja Squad Token(NST) til JMD
$522.9366
1 Ninja Squad Token(NST) til KHR
13,092.3556
1 Ninja Squad Token(NST) til KMF
Fr1,362.68
1 Ninja Squad Token(NST) til LAK
70,869.5638
1 Ninja Squad Token(NST) til LKR
Rs986.0848
1 Ninja Squad Token(NST) til MDL
L53.79
1 Ninja Squad Token(NST) til MGA
Ar14,424.7502
1 Ninja Squad Token(NST) til MOP
P26.1126
1 Ninja Squad Token(NST) til MVR
49.878
1 Ninja Squad Token(NST) til MWK
MK5,659.7186
1 Ninja Squad Token(NST) til MZN
MT208.314
1 Ninja Squad Token(NST) til NPR
Rs459.3992
1 Ninja Squad Token(NST) til PYG
23,282.92
1 Ninja Squad Token(NST) til RWF
Fr4,723.74
1 Ninja Squad Token(NST) til SBD
$26.732
1 Ninja Squad Token(NST) til SCR
46.7158
1 Ninja Squad Token(NST) til SRD
$124.1734
1 Ninja Squad Token(NST) til SVC
$28.525
1 Ninja Squad Token(NST) til SZL
L56.561
1 Ninja Squad Token(NST) til TMT
m11.41
1 Ninja Squad Token(NST) til TND
د.ت9.4866
1 Ninja Squad Token(NST) til TTD
$22.0702
1 Ninja Squad Token(NST) til UGX
Sh11,436.08
1 Ninja Squad Token(NST) til XAF
Fr1,819.08
1 Ninja Squad Token(NST) til XCD
$8.802
1 Ninja Squad Token(NST) til XOF
Fr1,819.08
1 Ninja Squad Token(NST) til XPF
Fr329.26
1 Ninja Squad Token(NST) til BWP
P43.4232
1 Ninja Squad Token(NST) til BZD
$6.5526
1 Ninja Squad Token(NST) til CVE
$305.7228
1 Ninja Squad Token(NST) til DJF
Fr577.02
1 Ninja Squad Token(NST) til DOP
$202.1852
1 Ninja Squad Token(NST) til DZD
د.ج422.3656
1 Ninja Squad Token(NST) til FJD
$7.335
1 Ninja Squad Token(NST) til GNF
Fr28,345.7
1 Ninja Squad Token(NST) til GTQ
Q24.9716
1 Ninja Squad Token(NST) til GYD
$682.2854
1 Ninja Squad Token(NST) til ISK
kr394.46

Ninja Squad Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ninja Squad Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ninja Squad Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ninja Squad Token

Hvor mye er Ninja Squad Token (NST) verdt i dag?
Live NST prisen i USD er 3.26 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NST-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NST til USD er $ 3.26. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ninja Squad Token?
Markedsverdien for NST er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NST?
Den sirkulerende forsyningen av NST er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNST ?
NST oppnådde en ATH-pris på 8.523302329087459 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NST?
NST så en ATL-pris på 0.07183488544969323 USD.
Hva er handelsvolumet til NST?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NST er $ 110.59K USD.
Vil NST gå høyere i år?
NST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NST prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:27:21 (UTC+8)

Ninja Squad Token (NST) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

NST-til-USD-kalkulator

Beløp

NST
NST
USD
USD

1 NST = 3.26 USD

Handle NST

NSTUSDT
$3.26
$3.26$3.26
-0.24%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker