Ninja Squad Token (NST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ninja Squad Token (NST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Ninja Squad Token (NST) Informasjon Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem. Offisiell nettside: https://ninjatraders.io/ Teknisk dokument: https://ninja-squad.gitbook.io/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/G7iK3prSzAA4vzcJWvsLUEsdCqzR7PnMzJV61vSdFSNW Kjøp NST nå!

Ninja Squad Token (NST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ninja Squad Token (NST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.81M $ 30.81M $ 30.81M All-time high: $ 8.8 $ 8.8 $ 8.8 All-Time Low: $ 0.07183488544969323 $ 0.07183488544969323 $ 0.07183488544969323 Nåværende pris: $ 3.081 $ 3.081 $ 3.081 Lær mer om Ninja Squad Token (NST) pris

Ninja Squad Token (NST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ninja Squad Token (NST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NSTs tokenomics, kan du utforske NST tokenets livepris!

