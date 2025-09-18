Dagens Nolus Protocol livepris er 0.009472 USD. Spor prisoppdateringer for NLS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NLS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nolus Protocol livepris er 0.009472 USD. Spor prisoppdateringer for NLS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NLS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nolus Protocol Pris(NLS)

1 NLS til USD livepris:

$0.009397
-1.06%1D
USD
Nolus Protocol (NLS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:40:41 (UTC+8)

Nolus Protocol (NLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.009
24 timer lav
$ 0.010858
24 timer høy

$ 0.009
$ 0.010858
$ 0.10395828361037354
$ 0.00500909008334699
-0.27%

-1.06%

+1.51%

+1.51%

Nolus Protocol (NLS) sanntidsprisen er $ 0.009472. I løpet av de siste 24 timene har NLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.009 og et toppnivå på $ 0.010858, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NLS er $ 0.10395828361037354, mens den rekordlave prisen er $ 0.00500909008334699.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NLS endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -1.06% over 24 timer og +1.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nolus Protocol (NLS) Markedsinformasjon

No.4241

$ 0.00
$ 103.25K
$ 9.47M
0.00
1,000,000,000
913,924,168
0.00%

NLS

Nåværende markedsverdi på Nolus Protocol er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 103.25K. Den sirkulerende forsyningen på NLS er 0.00, med en total tilgang på 913924168. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.47M.

Nolus Protocol (NLS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Nolus Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00010068-1.06%
30 dager$ +0.002057+27.74%
60 dager$ +0.004173+78.75%
90 dager$ +0.003132+49.40%
Nolus Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte NLS en endring på $ -0.00010068 (-1.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Nolus Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.002057 (+27.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Nolus Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NLS en endring på $ +0.004173 (+78.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Nolus Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.003132 (+49.40%), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Nolus Protocol (NLS)?

Sjekk ut Nolus Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Nolus Protocol (NLS)

Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets.

Nolus Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Nolus Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NLS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Nolus Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Nolus Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Nolus Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nolus Protocol (NLS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nolus Protocol (NLS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nolus Protocol.

Sjekk Nolus Protocolprisprognosen nå!

Nolus Protocol (NLS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nolus Protocol (NLS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NLS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Nolus Protocol (NLS)

Leter du etter hvordan du kjøperNolus Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Nolus Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NLS til lokale valutaer

1 Nolus Protocol(NLS) til VND
249.25568
1 Nolus Protocol(NLS) til AUD
A$0.01430272
1 Nolus Protocol(NLS) til GBP
0.00700928
1 Nolus Protocol(NLS) til EUR
0.0080512
1 Nolus Protocol(NLS) til USD
$0.009472
1 Nolus Protocol(NLS) til MYR
RM0.0397824
1 Nolus Protocol(NLS) til TRY
0.39185664
1 Nolus Protocol(NLS) til JPY
¥1.392384
1 Nolus Protocol(NLS) til ARS
ARS$13.97044224
1 Nolus Protocol(NLS) til RUB
0.790912
1 Nolus Protocol(NLS) til INR
0.83438848
1 Nolus Protocol(NLS) til IDR
Rp157.86660352
1 Nolus Protocol(NLS) til KRW
13.2475392
1 Nolus Protocol(NLS) til PHP
0.54056704
1 Nolus Protocol(NLS) til EGP
￡E.0.45626624
1 Nolus Protocol(NLS) til BRL
R$0.05039104
1 Nolus Protocol(NLS) til CAD
C$0.01297664
1 Nolus Protocol(NLS) til BDT
1.15312128
1 Nolus Protocol(NLS) til NGN
14.15836672
1 Nolus Protocol(NLS) til COP
$37
1 Nolus Protocol(NLS) til ZAR
R.0.16443392
1 Nolus Protocol(NLS) til UAH
0.39138304
1 Nolus Protocol(NLS) til TZS
T.Sh.23.44547328
1 Nolus Protocol(NLS) til VES
Bs1.543936
1 Nolus Protocol(NLS) til CLP
$9.04576
1 Nolus Protocol(NLS) til PKR
Rs2.68853248
1 Nolus Protocol(NLS) til KZT
5.12823552
1 Nolus Protocol(NLS) til THB
฿0.30158848
1 Nolus Protocol(NLS) til TWD
NT$0.28633856
1 Nolus Protocol(NLS) til AED
د.إ0.03476224
1 Nolus Protocol(NLS) til CHF
Fr0.00748288
1 Nolus Protocol(NLS) til HKD
HK$0.07359744
1 Nolus Protocol(NLS) til AMD
֏3.6249344
1 Nolus Protocol(NLS) til MAD
.د.م0.08543744
1 Nolus Protocol(NLS) til MXN
$0.17437952
1 Nolus Protocol(NLS) til SAR
ريال0.03552
1 Nolus Protocol(NLS) til ETB
Br1.35989504
1 Nolus Protocol(NLS) til KES
KSh1.22359296
1 Nolus Protocol(NLS) til JOD
د.أ0.006715648
1 Nolus Protocol(NLS) til PLN
0.03438336
1 Nolus Protocol(NLS) til RON
лв0.04091904
1 Nolus Protocol(NLS) til SEK
kr0.08913152
1 Nolus Protocol(NLS) til BGN
лв0.01572352
1 Nolus Protocol(NLS) til HUF
Ft3.15095552
1 Nolus Protocol(NLS) til CZK
0.19588096
1 Nolus Protocol(NLS) til KWD
د.ك0.00288896
1 Nolus Protocol(NLS) til ILS
0.03154176
1 Nolus Protocol(NLS) til BOB
Bs0.06545152
1 Nolus Protocol(NLS) til AZN
0.0161024
1 Nolus Protocol(NLS) til TJS
SM0.08865792
1 Nolus Protocol(NLS) til GEL
0.0255744
1 Nolus Protocol(NLS) til AOA
Kz8.63439104
1 Nolus Protocol(NLS) til BHD
.د.ب0.003570944
1 Nolus Protocol(NLS) til BMD
$0.009472
1 Nolus Protocol(NLS) til DKK
kr0.0601472
1 Nolus Protocol(NLS) til HNL
L0.24826112
1 Nolus Protocol(NLS) til MUR
0.42946048
1 Nolus Protocol(NLS) til NAD
$0.1643392
1 Nolus Protocol(NLS) til NOK
kr0.0942464
1 Nolus Protocol(NLS) til NZD
$0.0161024
1 Nolus Protocol(NLS) til PAB
B/.0.009472
1 Nolus Protocol(NLS) til PGK
K0.03959296
1 Nolus Protocol(NLS) til QAR
ر.ق0.03438336
1 Nolus Protocol(NLS) til RSD
дин.0.94511616
1 Nolus Protocol(NLS) til UZS
soʻm116.93818624
1 Nolus Protocol(NLS) til ALL
L0.78106112
1 Nolus Protocol(NLS) til ANG
ƒ0.01695488
1 Nolus Protocol(NLS) til AWG
ƒ0.0170496
1 Nolus Protocol(NLS) til BBD
$0.018944
1 Nolus Protocol(NLS) til BAM
KM0.01572352
1 Nolus Protocol(NLS) til BIF
Fr28.27392
1 Nolus Protocol(NLS) til BND
$0.01212416
1 Nolus Protocol(NLS) til BSD
$0.009472
1 Nolus Protocol(NLS) til JMD
$1.51940352
1 Nolus Protocol(NLS) til KHR
38.04012032
1 Nolus Protocol(NLS) til KMF
Fr3.959296
1 Nolus Protocol(NLS) til LAK
205.91303936
1 Nolus Protocol(NLS) til LKR
Rs2.86509056
1 Nolus Protocol(NLS) til MDL
L0.156288
1 Nolus Protocol(NLS) til MGA
Ar41.91142144
1 Nolus Protocol(NLS) til MOP
P0.07587072
1 Nolus Protocol(NLS) til MVR
0.1449216
1 Nolus Protocol(NLS) til MWK
MK16.44443392
1 Nolus Protocol(NLS) til MZN
MT0.6052608
1 Nolus Protocol(NLS) til NPR
Rs1.33479424
1 Nolus Protocol(NLS) til PYG
67.649024
1 Nolus Protocol(NLS) til RWF
Fr13.724928
1 Nolus Protocol(NLS) til SBD
$0.0776704
1 Nolus Protocol(NLS) til SCR
0.14416384
1 Nolus Protocol(NLS) til SRD
$0.36078848
1 Nolus Protocol(NLS) til SVC
$0.08288
1 Nolus Protocol(NLS) til SZL
L0.1643392
1 Nolus Protocol(NLS) til TMT
m0.033152
1 Nolus Protocol(NLS) til TND
د.ت0.02756352
1 Nolus Protocol(NLS) til TTD
$0.06412544
1 Nolus Protocol(NLS) til UGX
Sh33.227776
1 Nolus Protocol(NLS) til XAF
Fr5.285376
1 Nolus Protocol(NLS) til XCD
$0.0255744
1 Nolus Protocol(NLS) til XOF
Fr5.285376
1 Nolus Protocol(NLS) til XPF
Fr0.956672
1 Nolus Protocol(NLS) til BWP
P0.12616704
1 Nolus Protocol(NLS) til BZD
$0.01903872
1 Nolus Protocol(NLS) til CVE
$0.88828416
1 Nolus Protocol(NLS) til DJF
Fr1.686016
1 Nolus Protocol(NLS) til DOP
$0.58745344
1 Nolus Protocol(NLS) til DZD
د.ج1.2270976
1 Nolus Protocol(NLS) til FJD
$0.021312
1 Nolus Protocol(NLS) til GNF
Fr82.35904
1 Nolus Protocol(NLS) til GTQ
Q0.07255552
1 Nolus Protocol(NLS) til GYD
$1.98239488
1 Nolus Protocol(NLS) til ISK
kr1.146112

Nolus Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Nolus Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Nolus Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Nolus Protocol

Hvor mye er Nolus Protocol (NLS) verdt i dag?
Live NLS prisen i USD er 0.009472 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NLS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NLS til USD er $ 0.009472. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nolus Protocol?
Markedsverdien for NLS er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NLS?
Den sirkulerende forsyningen av NLS er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNLS ?
NLS oppnådde en ATH-pris på 0.10395828361037354 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NLS?
NLS så en ATL-pris på 0.00500909008334699 USD.
Hva er handelsvolumet til NLS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NLS er $ 103.25K USD.
Vil NLS gå høyere i år?
NLS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NLS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:40:41 (UTC+8)

Nolus Protocol (NLS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

