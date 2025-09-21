Nolus Protocol (NLS)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Nolus Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.009636 $0.009636 $0.009636 +0.80% USD Faktisk Prediksjon Nolus Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Nolus Protocol (NLS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Nolus Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009636 i 2025. Nolus Protocol (NLS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Nolus Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010117 i 2026. Nolus Protocol (NLS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NLS for 2027 $ 0.010623 med en 10.25% vekstrate. Nolus Protocol (NLS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NLS for 2028 $ 0.011154 med en 15.76% vekstrate. Nolus Protocol (NLS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NLS for 2029 $ 0.011712 med en 21.55% vekstrate. Nolus Protocol (NLS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NLS for 2030 $ 0.012298 med en 27.63% vekstrate. Nolus Protocol (NLS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Nolus Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020032. Nolus Protocol (NLS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Nolus Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.032630. År Pris Vekst 2025 $ 0.009636 0.00%

2026 $ 0.010117 5.00%

2027 $ 0.010623 10.25%

2028 $ 0.011154 15.76%

2029 $ 0.011712 21.55%

2030 $ 0.012298 27.63%

2031 $ 0.012913 34.01%

2032 $ 0.013558 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.014236 47.75%

2034 $ 0.014948 55.13%

2035 $ 0.015696 62.89%

2036 $ 0.016480 71.03%

2037 $ 0.017304 79.59%

2038 $ 0.018170 88.56%

2039 $ 0.019078 97.99%

2040 $ 0.020032 107.89% Vis mer Kortsiktig Nolus Protocol-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.009636 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.009637 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.009645 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.009675 0.41% Nolus Protocol (NLS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NLS September 21, 2025(I dag) er $0.009636 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Nolus Protocol (NLS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NLS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.009637 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Nolus Protocol (NLS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NLS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.009645 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Nolus Protocol (NLS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NLS $0.009675 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Nolus Protocol prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.009636$ 0.009636 $ 0.009636 Prisendring (24 t) +0.80% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 99.73K$ 99.73K $ 99.73K Volum (24 timer) -- Den siste NLS-prisen er $ 0.009636. Den har en 24-timers endring på +0.80%, med et 24-timers handelsvolum på $ 99.73K. Videre har NLS en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se NLS livepris

Nolus Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Nolus Protocol direktepris, er gjeldende pris for Nolus Protocol 0.009636USD. Den sirkulerende forsyningen av Nolus Protocol(NLS) er 0.00 NLS , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000226 $ 0.010183 $ 0.0093

Nolus Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Nolus Protocol direktepris, er gjeldende pris for Nolus Protocol 0.009636USD. Den sirkulerende forsyningen av Nolus Protocol(NLS) er 0.00 NLS , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000226 $ 0.010183 $ 0.0093

7 dager 0.04% $ 0.000370 $ 0.010858 $ 0.009

30 dager 0.29% $ 0.002175 $ 0.010971 $ 0.007304 24-timers ytelse De siste 24 timene har Nolus Protocol vist en prisbevegelse på $0.000226 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Nolus Protocol handlet på en topp på $0.010858 og en bunn på $0.009 . Det så en prisendring på 0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til NLS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Nolus Protocol opplevd en 0.29% endring, som gjenspeiler omtrent $0.002175 av dens verdi. Dette indikerer at NLS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Nolus Protocol prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NLS prishistorikk

Hvordan fungerer Nolus Protocol (NLS) prisforutsigelsesmodul? Nolus Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NLS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Nolus Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NLS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Nolus Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NLS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NLS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Nolus Protocol.

Hvorfor er NLS-prisforutsigelse viktig?

NLS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NLS nå? I følge dine forutsigelser vil NLS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NLS neste måned? I følge Nolus Protocol (NLS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NLS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NLS koste i 2026? Prisen på 1 Nolus Protocol (NLS) i dag er $0.009636 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NLS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NLS i 2027? Nolus Protocol (NLS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NLS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NLS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Nolus Protocol (NLS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NLS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Nolus Protocol (NLS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NLS koste i 2030? Prisen på 1 Nolus Protocol (NLS) i dag er $0.009636 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NLS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NLS i 2040? Nolus Protocol (NLS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NLS innen 2040. Registrer deg nå