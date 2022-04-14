Nolus Protocol (NLS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nolus Protocol (NLS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nolus Protocol (NLS) Informasjon Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets. Offisiell nettside: https://nolus.io/ Teknisk dokument: https://nolus.io/Nolus-Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.nolus.io/ Kjøp NLS nå!

Nolus Protocol (NLS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nolus Protocol (NLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 913.99M $ 913.99M $ 913.99M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M All-time high: $ 0.10808 $ 0.10808 $ 0.10808 All-Time Low: $ 0.00500909008334699 $ 0.00500909008334699 $ 0.00500909008334699 Nåværende pris: $ 0.008755 $ 0.008755 $ 0.008755 Lær mer om Nolus Protocol (NLS) pris

Nolus Protocol (NLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nolus Protocol (NLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NLS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NLSs tokenomics, kan du utforske NLS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NLS Interessert i å legge til Nolus Protocol (NLS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NLS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NLS på MEXC nå!

Nolus Protocol (NLS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NLS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NLS nå!

NLS prisforutsigelse Vil du vite hvor NLS kan være på vei? Vår NLS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NLS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!