Nil Token (NIL) Informasjon Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications. Offisiell nettside: https://www.nillion.com/ Teknisk dokument: https://docs.nillion.com/ Blokkutforsker: https://mintscan.io/nillion Kjøp NIL nå!

Nil Token (NIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nil Token (NIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.87M $ 63.87M $ 63.87M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 195.15M $ 195.15M $ 195.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 327.30M $ 327.30M $ 327.30M All-time high: $ 2.8799 $ 2.8799 $ 2.8799 All-Time Low: $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 Nåværende pris: $ 0.3273 $ 0.3273 $ 0.3273 Lær mer om Nil Token (NIL) pris

Nil Token (NIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nil Token (NIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NILs tokenomics, kan du utforske NIL tokenets livepris!

Nil Token (NIL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NIL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NIL nå!

NIL prisforutsigelse Vil du vite hvor NIL kan være på vei? Vår NIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NIL tokenets prisforutsigelse nå!

