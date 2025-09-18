Hva er Nil Token (NIL)

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Nil Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Nil Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk NIL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Nil Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Nil Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Nil Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nil Token (NIL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nil Token (NIL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nil Token.

Sjekk Nil Tokenprisprognosen nå!

Nil Token (NIL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nil Token (NIL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NIL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Nil Token (NIL)

Leter du etter hvordan du kjøperNil Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Nil Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NIL til lokale valutaer

Prøv konverting

Nil Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Nil Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Nil Token Hvor mye er Nil Token (NIL) verdt i dag? Live NIL prisen i USD er 0.3359 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NIL-til-USD-pris? $ 0.3359 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NIL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Nil Token? Markedsverdien for NIL er $ 65.55M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NIL? Den sirkulerende forsyningen av NIL er 195.15M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNIL ? NIL oppnådde en ATH-pris på 0.9515934002951024 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NIL? NIL så en ATL-pris på 0.24213157208932268 USD . Hva er handelsvolumet til NIL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NIL er $ 2.52M USD . Vil NIL gå høyere i år? NIL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NIL prisprognosen for en mer grundig analyse.

Nil Token (NIL) Viktige bransjeoppdateringer

