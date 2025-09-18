Dagens Nil Token livepris er 0.3359 USD. Spor prisoppdateringer for NIL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nil Token livepris er 0.3359 USD. Spor prisoppdateringer for NIL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NIL

NIL Prisinformasjon

NIL teknisk dokument

NIL Offisiell nettside

NIL tokenomics

NIL Prisprognose

NIL-historikk

NIL Kjøpeguide

NIL-til-fiat-valutakonverter

NIL Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Nil Token Logo

Nil Token Pris(NIL)

1 NIL til USD livepris:

$0.3358
$0.3358$0.3358
+0.65%1D
USD
Nil Token (NIL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:40:19 (UTC+8)

Nil Token (NIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3255
$ 0.3255$ 0.3255
24 timer lav
$ 0.3533
$ 0.3533$ 0.3533
24 timer høy

$ 0.3255
$ 0.3255$ 0.3255

$ 0.3533
$ 0.3533$ 0.3533

$ 0.9515934002951024
$ 0.9515934002951024$ 0.9515934002951024

$ 0.24213157208932268
$ 0.24213157208932268$ 0.24213157208932268

+1.02%

+0.65%

+6.09%

+6.09%

Nil Token (NIL) sanntidsprisen er $ 0.3359. I løpet av de siste 24 timene har NIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3255 og et toppnivå på $ 0.3533, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIL er $ 0.9515934002951024, mens den rekordlave prisen er $ 0.24213157208932268.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIL endret seg med +1.02% i løpet av den siste timen, +0.65% over 24 timer og +6.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nil Token (NIL) Markedsinformasjon

No.502

$ 65.55M
$ 65.55M$ 65.55M

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

$ 335.90M
$ 335.90M$ 335.90M

195.15M
195.15M 195.15M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NILLION

Nåværende markedsverdi på Nil Token er $ 65.55M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.52M. Den sirkulerende forsyningen på NIL er 195.15M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 335.90M.

Nil Token (NIL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Nil Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.002169+0.65%
30 dager$ +0.0361+12.04%
60 dager$ -0.0085-2.47%
90 dager$ +0.0496+17.32%
Nil Token Prisendring i dag

I dag registrerte NIL en endring på $ +0.002169 (+0.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Nil Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0361 (+12.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Nil Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NIL en endring på $ -0.0085 (-2.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Nil Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0496+17.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Nil Token (NIL)?

Sjekk ut Nil Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Nil Token (NIL)

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Nil Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Nil Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NIL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Nil Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Nil Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Nil Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nil Token (NIL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nil Token (NIL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nil Token.

Sjekk Nil Tokenprisprognosen nå!

Nil Token (NIL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nil Token (NIL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NIL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Nil Token (NIL)

Leter du etter hvordan du kjøperNil Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Nil Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NIL til lokale valutaer

1 Nil Token(NIL) til VND
8,839.2085
1 Nil Token(NIL) til AUD
A$0.507209
1 Nil Token(NIL) til GBP
0.248566
1 Nil Token(NIL) til EUR
0.285515
1 Nil Token(NIL) til USD
$0.3359
1 Nil Token(NIL) til MYR
RM1.41078
1 Nil Token(NIL) til TRY
13.896183
1 Nil Token(NIL) til JPY
¥49.3773
1 Nil Token(NIL) til ARS
ARS$495.425628
1 Nil Token(NIL) til RUB
28.04765
1 Nil Token(NIL) til INR
29.589431
1 Nil Token(NIL) til IDR
Rp5,598.331094
1 Nil Token(NIL) til KRW
469.78974
1 Nil Token(NIL) til PHP
19.169813
1 Nil Token(NIL) til EGP
￡E.16.180303
1 Nil Token(NIL) til BRL
R$1.786988
1 Nil Token(NIL) til CAD
C$0.460183
1 Nil Token(NIL) til BDT
40.892466
1 Nil Token(NIL) til NGN
502.089884
1 Nil Token(NIL) til COP
$1,312.109375
1 Nil Token(NIL) til ZAR
R.5.831224
1 Nil Token(NIL) til UAH
13.879388
1 Nil Token(NIL) til TZS
T.Sh.831.433116
1 Nil Token(NIL) til VES
Bs54.7517
1 Nil Token(NIL) til CLP
$320.7845
1 Nil Token(NIL) til PKR
Rs95.341856
1 Nil Token(NIL) til KZT
181.859619
1 Nil Token(NIL) til THB
฿10.695056
1 Nil Token(NIL) til TWD
NT$10.154257
1 Nil Token(NIL) til AED
د.إ1.232753
1 Nil Token(NIL) til CHF
Fr0.265361
1 Nil Token(NIL) til HKD
HK$2.609943
1 Nil Token(NIL) til AMD
֏128.54893
1 Nil Token(NIL) til MAD
.د.م3.029818
1 Nil Token(NIL) til MXN
$6.183919
1 Nil Token(NIL) til SAR
ريال1.259625
1 Nil Token(NIL) til ETB
Br48.225163
1 Nil Token(NIL) til KES
KSh43.391562
1 Nil Token(NIL) til JOD
د.أ0.2381531
1 Nil Token(NIL) til PLN
1.219317
1 Nil Token(NIL) til RON
лв1.451088
1 Nil Token(NIL) til SEK
kr3.160819
1 Nil Token(NIL) til BGN
лв0.557594
1 Nil Token(NIL) til HUF
Ft111.740494
1 Nil Token(NIL) til CZK
6.946412
1 Nil Token(NIL) til KWD
د.ك0.1024495
1 Nil Token(NIL) til ILS
1.118547
1 Nil Token(NIL) til BOB
Bs2.321069
1 Nil Token(NIL) til AZN
0.57103
1 Nil Token(NIL) til TJS
SM3.144024
1 Nil Token(NIL) til GEL
0.90693
1 Nil Token(NIL) til AOA
Kz306.196363
1 Nil Token(NIL) til BHD
.د.ب0.1266343
1 Nil Token(NIL) til BMD
$0.3359
1 Nil Token(NIL) til DKK
kr2.132965
1 Nil Token(NIL) til HNL
L8.803939
1 Nil Token(NIL) til MUR
15.229706
1 Nil Token(NIL) til NAD
$5.827865
1 Nil Token(NIL) til NOK
kr3.342205
1 Nil Token(NIL) til NZD
$0.57103
1 Nil Token(NIL) til PAB
B/.0.3359
1 Nil Token(NIL) til PGK
K1.404062
1 Nil Token(NIL) til QAR
ر.ق1.219317
1 Nil Token(NIL) til RSD
дин.33.516102
1 Nil Token(NIL) til UZS
soʻm4,146.910553
1 Nil Token(NIL) til ALL
L27.698314
1 Nil Token(NIL) til ANG
ƒ0.601261
1 Nil Token(NIL) til AWG
ƒ0.60462
1 Nil Token(NIL) til BBD
$0.6718
1 Nil Token(NIL) til BAM
KM0.557594
1 Nil Token(NIL) til BIF
Fr1,002.6615
1 Nil Token(NIL) til BND
$0.429952
1 Nil Token(NIL) til BSD
$0.3359
1 Nil Token(NIL) til JMD
$53.881719
1 Nil Token(NIL) til KHR
1,348.994554
1 Nil Token(NIL) til KMF
Fr140.4062
1 Nil Token(NIL) til LAK
7,302.173767
1 Nil Token(NIL) til LKR
Rs101.603032
1 Nil Token(NIL) til MDL
L5.54235
1 Nil Token(NIL) til MGA
Ar1,486.280243
1 Nil Token(NIL) til MOP
P2.690559
1 Nil Token(NIL) til MVR
5.13927
1 Nil Token(NIL) til MWK
MK583.159349
1 Nil Token(NIL) til MZN
MT21.46401
1 Nil Token(NIL) til NPR
Rs47.335028
1 Nil Token(NIL) til PYG
2,398.9978
1 Nil Token(NIL) til RWF
Fr486.7191
1 Nil Token(NIL) til SBD
$2.75438
1 Nil Token(NIL) til SCR
5.112398
1 Nil Token(NIL) til SRD
$12.794431
1 Nil Token(NIL) til SVC
$2.939125
1 Nil Token(NIL) til SZL
L5.827865
1 Nil Token(NIL) til TMT
m1.17565
1 Nil Token(NIL) til TND
د.ت0.977469
1 Nil Token(NIL) til TTD
$2.274043
1 Nil Token(NIL) til UGX
Sh1,178.3372
1 Nil Token(NIL) til XAF
Fr187.4322
1 Nil Token(NIL) til XCD
$0.90693
1 Nil Token(NIL) til XOF
Fr187.4322
1 Nil Token(NIL) til XPF
Fr33.9259
1 Nil Token(NIL) til BWP
P4.474188
1 Nil Token(NIL) til BZD
$0.675159
1 Nil Token(NIL) til CVE
$31.500702
1 Nil Token(NIL) til DJF
Fr59.7902
1 Nil Token(NIL) til DOP
$20.832518
1 Nil Token(NIL) til DZD
د.ج43.515845
1 Nil Token(NIL) til FJD
$0.755775
1 Nil Token(NIL) til GNF
Fr2,920.6505
1 Nil Token(NIL) til GTQ
Q2.572994
1 Nil Token(NIL) til GYD
$70.300511
1 Nil Token(NIL) til ISK
kr40.6439

Nil Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Nil Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Nil Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Nil Token

Hvor mye er Nil Token (NIL) verdt i dag?
Live NIL prisen i USD er 0.3359 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NIL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NIL til USD er $ 0.3359. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nil Token?
Markedsverdien for NIL er $ 65.55M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NIL?
Den sirkulerende forsyningen av NIL er 195.15M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNIL ?
NIL oppnådde en ATH-pris på 0.9515934002951024 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NIL?
NIL så en ATL-pris på 0.24213157208932268 USD.
Hva er handelsvolumet til NIL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NIL er $ 2.52M USD.
Vil NIL gå høyere i år?
NIL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NIL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:40:19 (UTC+8)

Nil Token (NIL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

NIL-til-USD-kalkulator

Beløp

NIL
NIL
USD
USD

1 NIL = 0.3358 USD

Handle NIL

NILUSDC
$0.3359
$0.3359$0.3359
+0.65%
NILUSDT
$0.3358
$0.3358$0.3358
+0.71%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker