Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Nil Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.3287 $0.3287 $0.3287 -0.27% USD Faktisk Prediksjon Nil Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Nil Token (NIL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Nil Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.3287 i 2025. Nil Token (NIL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Nil Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.345135 i 2026. Nil Token (NIL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NIL for 2027 $ 0.362391 med en 10.25% vekstrate. Nil Token (NIL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NIL for 2028 $ 0.380511 med en 15.76% vekstrate. Nil Token (NIL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NIL for 2029 $ 0.399536 med en 21.55% vekstrate. Nil Token (NIL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NIL for 2030 $ 0.419513 med en 27.63% vekstrate. Nil Token (NIL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Nil Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.683343. Nil Token (NIL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Nil Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1130. År Pris Vekst 2025 $ 0.3287 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.328745 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.329015 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.330050 0.41% Nil Token (NIL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NIL September 21, 2025(I dag) er $0.3287 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Nil Token (NIL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NIL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.328745 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Nil Token (NIL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NIL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.329015 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Nil Token (NIL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NIL $0.330050 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Nil Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.3287$ 0.3287 $ 0.3287 Prisendring (24 t) -0.27% Markedsverdi $ 64.15M$ 64.15M $ 64.15M Opplagsforsyning 195.15M 195.15M 195.15M Volum (24 timer) $ 652.24K$ 652.24K $ 652.24K Volum (24 timer) -- Den siste NIL-prisen er $ 0.3287. Den har en 24-timers endring på -0.27%, med et 24-timers handelsvolum på $ 652.24K. Videre har NIL en sirkulerende forsyning på 195.15M og total markedsverdi på $ 64.15M. Se NIL livepris

Hvordan kjøpe Nil Token (NIL) Prøver du å kjøpe NIL? Du kan nå kjøpe NIL via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Nil Token og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper NIL nå

Nil Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Nil Token direktepris, er gjeldende pris for Nil Token 0.3287USD. Den sirkulerende forsyningen av Nil Token(NIL) er 0.00 NIL , som gir den en markedsverdi på $64.15M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.003699 $ 0.3338 $ 0.3213

7 dager 0.01% $ 0.004799 $ 0.3533 $ 0.3049

30 dager 0.13% $ 0.037700 $ 0.3533 $ 0.2501 24-timers ytelse De siste 24 timene har Nil Token vist en prisbevegelse på $-0.003699 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Nil Token handlet på en topp på $0.3533 og en bunn på $0.3049 . Det så en prisendring på 0.01% . Denne nylige trenden viser potensialet til NIL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Nil Token opplevd en 0.13% endring, som gjenspeiler omtrent $0.037700 av dens verdi. Dette indikerer at NIL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Nil Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NIL prishistorikk

Hvordan fungerer Nil Token (NIL) prisforutsigelsesmodul? Nil Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NIL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Nil Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NIL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Nil Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NIL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NIL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Nil Token.

Hvorfor er NIL-prisforutsigelse viktig?

NIL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NIL nå? I følge dine forutsigelser vil NIL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NIL neste måned? I følge Nil Token (NIL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NIL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NIL koste i 2026? Prisen på 1 Nil Token (NIL) i dag er $0.3287 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NIL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NIL i 2027? Nil Token (NIL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NIL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NIL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Nil Token (NIL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NIL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Nil Token (NIL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NIL koste i 2030? Prisen på 1 Nil Token (NIL) i dag er $0.3287 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NIL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NIL i 2040? Nil Token (NIL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NIL innen 2040.