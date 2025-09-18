Hva er NEWM (NEWM)

NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain.

NEWM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NEWM (NEWM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NEWM (NEWM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NEWM.

Sjekk NEWMprisprognosen nå!

NEWM (NEWM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NEWM (NEWM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEWM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NEWM (NEWM)

Leter du etter hvordan du kjøperNEWM? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NEWM på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NEWM til lokale valutaer

Prøv konverting

NEWM Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NEWM, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om NEWM Hvor mye er NEWM (NEWM) verdt i dag? Live NEWM prisen i USD er 0.0003826 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NEWM-til-USD-pris? $ 0.0003826 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NEWM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for NEWM? Markedsverdien for NEWM er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NEWM? Den sirkulerende forsyningen av NEWM er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEWM ? NEWM oppnådde en ATH-pris på 0.02497993524179633 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NEWM? NEWM så en ATL-pris på 0.000212896807203877 USD . Hva er handelsvolumet til NEWM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEWM er $ 72.84K USD . Vil NEWM gå høyere i år? NEWM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEWM prisprognosen for en mer grundig analyse.

NEWM (NEWM) Viktige bransjeoppdateringer

