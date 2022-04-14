NEWM (NEWM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NEWM (NEWM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NEWM (NEWM) Informasjon NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain. Offisiell nettside: https://newm.io Teknisk dokument: https://newm.io/whitepaper Blokkutforsker: https://cardanoscan.io/token/682fe60c9918842b3323c43b5144bc3d52a23bd2fb81345560d73f634e45574d Kjøp NEWM nå!

NEWM (NEWM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NEWM (NEWM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 9.74B $ 9.74B $ 9.74B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M All-time high: $ 0.00306 $ 0.00306 $ 0.00306 All-Time Low: $ 0.000212896807203877 $ 0.000212896807203877 $ 0.000212896807203877 Nåværende pris: $ 0.0003508 $ 0.0003508 $ 0.0003508 Lær mer om NEWM (NEWM) pris

NEWM (NEWM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NEWM (NEWM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEWM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEWM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEWMs tokenomics, kan du utforske NEWM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NEWM Interessert i å legge til NEWM (NEWM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NEWM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NEWM på MEXC nå!

NEWM (NEWM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NEWM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NEWM nå!

NEWM prisforutsigelse Vil du vite hvor NEWM kan være på vei? Vår NEWM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEWM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!