Dagens Neon EVM livepris er 0.13298 USD. Spor prisoppdateringer for NEON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEON pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Neon EVM livepris er 0.13298 USD. Spor prisoppdateringer for NEON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NEON

NEON Prisinformasjon

NEON teknisk dokument

NEON Offisiell nettside

NEON tokenomics

NEON Prisprognose

NEON-historikk

NEON Kjøpeguide

NEON-til-fiat-valutakonverter

NEON Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Neon EVM Logo

Neon EVM Pris(NEON)

1 NEON til USD livepris:

$0.13266
$0.13266$0.13266
-2.03%1D
USD
Neon EVM (NEON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:12:04 (UTC+8)

Neon EVM (NEON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.13239
$ 0.13239$ 0.13239
24 timer lav
$ 0.1427
$ 0.1427$ 0.1427
24 timer høy

$ 0.13239
$ 0.13239$ 0.13239

$ 0.1427
$ 0.1427$ 0.1427

$ 3.8649648632805813
$ 3.8649648632805813$ 3.8649648632805813

$ 0.05373474191452677
$ 0.05373474191452677$ 0.05373474191452677

-1.67%

-2.03%

-8.50%

-8.50%

Neon EVM (NEON) sanntidsprisen er $ 0.13298. I løpet av de siste 24 timene har NEON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.13239 og et toppnivå på $ 0.1427, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEON er $ 3.8649648632805813, mens den rekordlave prisen er $ 0.05373474191452677.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEON endret seg med -1.67% i løpet av den siste timen, -2.03% over 24 timer og -8.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neon EVM (NEON) Markedsinformasjon

No.753

$ 31.84M
$ 31.84M$ 31.84M

$ 64.85K
$ 64.85K$ 64.85K

$ 132.98M
$ 132.98M$ 132.98M

239.47M
239.47M 239.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.94%

SOL

Nåværende markedsverdi på Neon EVM er $ 31.84M, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.85K. Den sirkulerende forsyningen på NEON er 239.47M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.98M.

Neon EVM (NEON) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Neon EVM for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0027488-2.03%
30 dager$ +0.0484+57.22%
60 dager$ +0.03496+35.66%
90 dager$ +0.03562+36.58%
Neon EVM Prisendring i dag

I dag registrerte NEON en endring på $ -0.0027488 (-2.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Neon EVM 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0484 (+57.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Neon EVM 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NEON en endring på $ +0.03496 (+35.66%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Neon EVM 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.03562+36.58% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Neon EVM (NEON)?

Sjekk ut Neon EVM Prishistorikk-siden nå.

Hva er Neon EVM (NEON)

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Neon EVM er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Neon EVM investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NEON Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Neon EVM på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Neon EVM kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Neon EVM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Neon EVM (NEON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Neon EVM (NEON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Neon EVM.

Sjekk Neon EVMprisprognosen nå!

Neon EVM (NEON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Neon EVM (NEON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEON tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Neon EVM (NEON)

Leter du etter hvordan du kjøperNeon EVM? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Neon EVM på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NEON til lokale valutaer

1 Neon EVM(NEON) til VND
3,499.3687
1 Neon EVM(NEON) til AUD
A$0.2007998
1 Neon EVM(NEON) til GBP
0.0984052
1 Neon EVM(NEON) til EUR
0.113033
1 Neon EVM(NEON) til USD
$0.13298
1 Neon EVM(NEON) til MYR
RM0.558516
1 Neon EVM(NEON) til TRY
5.5027124
1 Neon EVM(NEON) til JPY
¥19.54806
1 Neon EVM(NEON) til ARS
ARS$196.1348616
1 Neon EVM(NEON) til RUB
11.10383
1 Neon EVM(NEON) til INR
11.7142082
1 Neon EVM(NEON) til IDR
Rp2,216.3324468
1 Neon EVM(NEON) til KRW
185.7251872
1 Neon EVM(NEON) til PHP
7.5878388
1 Neon EVM(NEON) til EGP
￡E.6.4043168
1 Neon EVM(NEON) til BRL
R$0.7061238
1 Neon EVM(NEON) til CAD
C$0.1821826
1 Neon EVM(NEON) til BDT
16.1889852
1 Neon EVM(NEON) til NGN
198.7731848
1 Neon EVM(NEON) til COP
$519.453125
1 Neon EVM(NEON) til ZAR
R.2.3032136
1 Neon EVM(NEON) til UAH
5.4947336
1 Neon EVM(NEON) til TZS
T.Sh.329.1574152
1 Neon EVM(NEON) til VES
Bs21.67574
1 Neon EVM(NEON) til CLP
$126.9959
1 Neon EVM(NEON) til PKR
Rs37.7450432
1 Neon EVM(NEON) til KZT
71.9967018
1 Neon EVM(NEON) til THB
฿4.2300938
1 Neon EVM(NEON) til TWD
NT$4.0199854
1 Neon EVM(NEON) til AED
د.إ0.4880366
1 Neon EVM(NEON) til CHF
Fr0.1050542
1 Neon EVM(NEON) til HKD
HK$1.0332546
1 Neon EVM(NEON) til AMD
֏50.891446
1 Neon EVM(NEON) til MAD
.د.م1.1994796
1 Neon EVM(NEON) til MXN
$2.4455022
1 Neon EVM(NEON) til SAR
ريال0.498675
1 Neon EVM(NEON) til ETB
Br19.0919386
1 Neon EVM(NEON) til KES
KSh17.1783564
1 Neon EVM(NEON) til JOD
د.أ0.09428282
1 Neon EVM(NEON) til PLN
0.4813876
1 Neon EVM(NEON) til RON
лв0.5731438
1 Neon EVM(NEON) til SEK
kr1.2513418
1 Neon EVM(NEON) til BGN
лв0.2207468
1 Neon EVM(NEON) til HUF
Ft44.1786156
1 Neon EVM(NEON) til CZK
2.7486966
1 Neon EVM(NEON) til KWD
د.ك0.0405589
1 Neon EVM(NEON) til ILS
0.4428234
1 Neon EVM(NEON) til BOB
Bs0.9188918
1 Neon EVM(NEON) til AZN
0.226066
1 Neon EVM(NEON) til TJS
SM1.2446928
1 Neon EVM(NEON) til GEL
0.359046
1 Neon EVM(NEON) til AOA
Kz121.2205786
1 Neon EVM(NEON) til BHD
.د.ب0.05013346
1 Neon EVM(NEON) til BMD
$0.13298
1 Neon EVM(NEON) til DKK
kr0.844423
1 Neon EVM(NEON) til HNL
L3.4854058
1 Neon EVM(NEON) til MUR
6.0293132
1 Neon EVM(NEON) til NAD
$2.307203
1 Neon EVM(NEON) til NOK
kr1.3218212
1 Neon EVM(NEON) til NZD
$0.226066
1 Neon EVM(NEON) til PAB
B/.0.13298
1 Neon EVM(NEON) til PGK
K0.5558564
1 Neon EVM(NEON) til QAR
ر.ق0.4827174
1 Neon EVM(NEON) til RSD
дин.13.2634252
1 Neon EVM(NEON) til UZS
soʻm1,641.7271966
1 Neon EVM(NEON) til ALL
L10.9655308
1 Neon EVM(NEON) til ANG
ƒ0.2380342
1 Neon EVM(NEON) til AWG
ƒ0.239364
1 Neon EVM(NEON) til BBD
$0.26596
1 Neon EVM(NEON) til BAM
KM0.2207468
1 Neon EVM(NEON) til BIF
Fr396.9453
1 Neon EVM(NEON) til BND
$0.1702144
1 Neon EVM(NEON) til BSD
$0.13298
1 Neon EVM(NEON) til JMD
$21.3313218
1 Neon EVM(NEON) til KHR
534.0556588
1 Neon EVM(NEON) til KMF
Fr55.58564
1 Neon EVM(NEON) til LAK
2,890.8695074
1 Neon EVM(NEON) til LKR
Rs40.2237904
1 Neon EVM(NEON) til MDL
L2.19417
1 Neon EVM(NEON) til MGA
Ar588.4059146
1 Neon EVM(NEON) til MOP
P1.0651698
1 Neon EVM(NEON) til MVR
2.034594
1 Neon EVM(NEON) til MWK
MK230.8679078
1 Neon EVM(NEON) til MZN
MT8.497422
1 Neon EVM(NEON) til NPR
Rs18.7395416
1 Neon EVM(NEON) til PYG
949.74316
1 Neon EVM(NEON) til RWF
Fr192.68802
1 Neon EVM(NEON) til SBD
$1.090436
1 Neon EVM(NEON) til SCR
1.9056034
1 Neon EVM(NEON) til SRD
$5.0652082
1 Neon EVM(NEON) til SVC
$1.163575
1 Neon EVM(NEON) til SZL
L2.307203
1 Neon EVM(NEON) til TMT
m0.46543
1 Neon EVM(NEON) til TND
د.ت0.3869718
1 Neon EVM(NEON) til TTD
$0.9002746
1 Neon EVM(NEON) til UGX
Sh466.49384
1 Neon EVM(NEON) til XAF
Fr74.20284
1 Neon EVM(NEON) til XCD
$0.359046
1 Neon EVM(NEON) til XOF
Fr74.20284
1 Neon EVM(NEON) til XPF
Fr13.43098
1 Neon EVM(NEON) til BWP
P1.7712936
1 Neon EVM(NEON) til BZD
$0.2672898
1 Neon EVM(NEON) til CVE
$12.4708644
1 Neon EVM(NEON) til DJF
Fr23.53746
1 Neon EVM(NEON) til DOP
$8.2474196
1 Neon EVM(NEON) til DZD
د.ج17.2288888
1 Neon EVM(NEON) til FJD
$0.299205
1 Neon EVM(NEON) til GNF
Fr1,156.2611
1 Neon EVM(NEON) til GTQ
Q1.0186268
1 Neon EVM(NEON) til GYD
$27.8313842
1 Neon EVM(NEON) til ISK
kr16.09058

Neon EVM Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Neon EVM, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Neon EVM nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Neon EVM

Hvor mye er Neon EVM (NEON) verdt i dag?
Live NEON prisen i USD er 0.13298 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NEON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NEON til USD er $ 0.13298. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Neon EVM?
Markedsverdien for NEON er $ 31.84M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NEON?
Den sirkulerende forsyningen av NEON er 239.47M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEON ?
NEON oppnådde en ATH-pris på 3.8649648632805813 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NEON?
NEON så en ATL-pris på 0.05373474191452677 USD.
Hva er handelsvolumet til NEON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEON er $ 64.85K USD.
Vil NEON gå høyere i år?
NEON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:12:04 (UTC+8)

Neon EVM (NEON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

NEON-til-USD-kalkulator

Beløp

NEON
NEON
USD
USD

1 NEON = 0.13297 USD

Handle NEON

NEONUSDT
$0.13266
$0.13266$0.13266
-2.06%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker