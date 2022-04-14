Neon EVM (NEON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Neon EVM (NEON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Neon EVM (NEON) Informasjon Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base. Offisiell nettside: https://neonevm.org/ Teknisk dokument: https://neonevm.org/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44 Kjøp NEON nå!

Neon EVM (NEON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Neon EVM (NEON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.21M $ 31.21M $ 31.21M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 239.47M $ 239.47M $ 239.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 130.34M $ 130.34M $ 130.34M All-time high: $ 0.5539 $ 0.5539 $ 0.5539 All-Time Low: $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 Nåværende pris: $ 0.13034 $ 0.13034 $ 0.13034 Lær mer om Neon EVM (NEON) pris

Neon EVM (NEON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Neon EVM (NEON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEONs tokenomics, kan du utforske NEON tokenets livepris!

Neon EVM (NEON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NEON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NEON nå!

NEON prisforutsigelse Vil du vite hvor NEON kan være på vei? Vår NEON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEON tokenets prisforutsigelse nå!

