ApeCoin (APE) Informasjon APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond. Offisiell nettside: http://apecoin.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381 Kjøp APE nå!

ApeCoin (APE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ApeCoin (APE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 436.24M $ 436.24M $ 436.24M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 752.65M $ 752.65M $ 752.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 579.60M $ 579.60M $ 579.60M All-time high: $ 50 $ 50 $ 50 All-Time Low: $ 0.3544842084576708 $ 0.3544842084576708 $ 0.3544842084576708 Nåværende pris: $ 0.5796 $ 0.5796 $ 0.5796 Lær mer om ApeCoin (APE) pris

ApeCoin (APE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ApeCoin (APE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APEs tokenomics, kan du utforske APE tokenets livepris!

ApeCoin (APE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til APE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for APE nå!

APE prisforutsigelse Vil du vite hvor APE kan være på vei? Vår APE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APE tokenets prisforutsigelse nå!

