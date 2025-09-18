Hva er MVL (MVL)

We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

MVL er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MVL investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



MVL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MVL (MVL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MVL (MVL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MVL.

MVL (MVL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MVL (MVL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MVL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MVL (MVL)

Hva er gjeldende MVL-til-USD-pris? $ 0.00289 . Hva er markedsverdien for MVL? Markedsverdien for MVL er $ 78.62M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MVL? Den sirkulerende forsyningen av MVL er 27.20B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMVL ? MVL oppnådde en ATH-pris på 0.07053784 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MVL? MVL så en ATL-pris på 0.000161802782004 USD .

