MVL (MVL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MVL (MVL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MVL (MVL) Informasjon We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem. Offisiell nettside: http://mvlchain.io Teknisk dokument: https://docs.mvlchain.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71 Kjøp MVL nå!

MVL (MVL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MVL (MVL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 76.63M $ 76.63M $ 76.63M Total forsyning: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Sirkulerende forsyning: $ 27.20B $ 27.20B $ 27.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 84.51M $ 84.51M $ 84.51M All-time high: $ 0.0142 $ 0.0142 $ 0.0142 All-Time Low: $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 Nåværende pris: $ 0.002817 $ 0.002817 $ 0.002817 Lær mer om MVL (MVL) pris

MVL (MVL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MVL (MVL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MVL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MVL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MVLs tokenomics, kan du utforske MVL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MVL Interessert i å legge til MVL (MVL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MVL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

MVL (MVL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MVL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MVL nå!

MVL prisforutsigelse Vil du vite hvor MVL kan være på vei? Vår MVL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MVL tokenets prisforutsigelse nå!

