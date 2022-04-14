Infiblue World (MONIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Infiblue World (MONIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Infiblue World (MONIE) Informasjon Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking. Offisiell nettside: https://infiblue.world/ Teknisk dokument: https://medium.com/@InfiblueWorld/infiblue-whitepaper-v1-0-8bb685def026 Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x7E60C74b9096f8FA6fb5a9FD88405dED8B7D44f3 Kjøp MONIE nå!

Infiblue World (MONIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infiblue World (MONIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.20M $ 45.20M $ 45.20M All-time high: $ 0.7599 $ 0.7599 $ 0.7599 All-Time Low: $ 0.00868728746424539 $ 0.00868728746424539 $ 0.00868728746424539 Nåværende pris: $ 0.0226 $ 0.0226 $ 0.0226 Lær mer om Infiblue World (MONIE) pris

Infiblue World (MONIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Infiblue World (MONIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MONIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MONIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MONIEs tokenomics, kan du utforske MONIE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MONIE Interessert i å legge til Infiblue World (MONIE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MONIE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MONIE på MEXC nå!

Infiblue World (MONIE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MONIE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MONIE nå!

MONIE prisforutsigelse Vil du vite hvor MONIE kan være på vei? Vår MONIE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MONIE tokenets prisforutsigelse nå!

