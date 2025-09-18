Dagens Infiblue World livepris er 0.02266 USD. Spor prisoppdateringer for MONIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MONIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Infiblue World livepris er 0.02266 USD. Spor prisoppdateringer for MONIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MONIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Infiblue World Logo

Infiblue World Pris(MONIE)

1 MONIE til USD livepris:

$0.02266
0.00%1D
USD
Infiblue World (MONIE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:36:40 (UTC+8)

Infiblue World (MONIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0222
24 timer lav
$ 0.0227
24 timer høy

$ 0.0222
$ 0.0227
$ 1.3577267375665893
$ 0.00868728746424539
0.00%

0.00%

+13.30%

+13.30%

Infiblue World (MONIE) sanntidsprisen er $ 0.02266. I løpet av de siste 24 timene har MONIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0222 og et toppnivå på $ 0.0227, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONIE er $ 1.3577267375665893, mens den rekordlave prisen er $ 0.00868728746424539.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONIE endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +13.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infiblue World (MONIE) Markedsinformasjon

No.7631

$ 0.00
$ 63.30K
$ 45.32M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Infiblue World er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 63.30K. Den sirkulerende forsyningen på MONIE er 0.00, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.32M.

Infiblue World (MONIE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Infiblue World for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00582-20.44%
60 dager$ -0.0111-32.88%
90 dager$ -0.01628-41.81%
Infiblue World Prisendring i dag

I dag registrerte MONIE en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Infiblue World 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00582 (-20.44%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Infiblue World 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MONIE en endring på $ -0.0111 (-32.88%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Infiblue World 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01628-41.81% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Infiblue World (MONIE)?

Sjekk ut Infiblue World Prishistorikk-siden nå.

Hva er Infiblue World (MONIE)

Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.

Infiblue World er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Infiblue World investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MONIE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Infiblue World på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Infiblue World kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Infiblue World Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Infiblue World (MONIE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Infiblue World (MONIE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Infiblue World.

Sjekk Infiblue Worldprisprognosen nå!

Infiblue World (MONIE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Infiblue World (MONIE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MONIE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Infiblue World (MONIE)

Leter du etter hvordan du kjøperInfiblue World? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Infiblue World på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MONIE til lokale valutaer

1 Infiblue World(MONIE) til VND
596.2979
1 Infiblue World(MONIE) til AUD
A$0.0342166
1 Infiblue World(MONIE) til GBP
0.0167684
1 Infiblue World(MONIE) til EUR
0.019261
1 Infiblue World(MONIE) til USD
$0.02266
1 Infiblue World(MONIE) til MYR
RM0.095172
1 Infiblue World(MONIE) til TRY
0.9374442
1 Infiblue World(MONIE) til JPY
¥3.33102
1 Infiblue World(MONIE) til ARS
ARS$33.4216872
1 Infiblue World(MONIE) til RUB
1.89211
1 Infiblue World(MONIE) til INR
1.9961194
1 Infiblue World(MONIE) til IDR
Rp377.6665156
1 Infiblue World(MONIE) til KRW
31.692276
1 Infiblue World(MONIE) til PHP
1.2932062
1 Infiblue World(MONIE) til EGP
￡E.1.0915322
1 Infiblue World(MONIE) til BRL
R$0.1205512
1 Infiblue World(MONIE) til CAD
C$0.0310442
1 Infiblue World(MONIE) til BDT
2.7586284
1 Infiblue World(MONIE) til NGN
33.8712616
1 Infiblue World(MONIE) til COP
$88.515625
1 Infiblue World(MONIE) til ZAR
R.0.3933776
1 Infiblue World(MONIE) til UAH
0.9363112
1 Infiblue World(MONIE) til TZS
T.Sh.56.0889384
1 Infiblue World(MONIE) til VES
Bs3.69358
1 Infiblue World(MONIE) til CLP
$21.6403
1 Infiblue World(MONIE) til PKR
Rs6.4318144
1 Infiblue World(MONIE) til KZT
12.2683506
1 Infiblue World(MONIE) til THB
฿0.7214944
1 Infiblue World(MONIE) til TWD
NT$0.6850118
1 Infiblue World(MONIE) til AED
د.إ0.0831622
1 Infiblue World(MONIE) til CHF
Fr0.0179014
1 Infiblue World(MONIE) til HKD
HK$0.1760682
1 Infiblue World(MONIE) til AMD
֏8.671982
1 Infiblue World(MONIE) til MAD
.د.م0.2043932
1 Infiblue World(MONIE) til MXN
$0.4171706
1 Infiblue World(MONIE) til SAR
ريال0.084975
1 Infiblue World(MONIE) til ETB
Br3.2532962
1 Infiblue World(MONIE) til KES
KSh2.9272188
1 Infiblue World(MONIE) til JOD
د.أ0.01606594
1 Infiblue World(MONIE) til PLN
0.0822558
1 Infiblue World(MONIE) til RON
лв0.0978912
1 Infiblue World(MONIE) til SEK
kr0.2132306
1 Infiblue World(MONIE) til BGN
лв0.0376156
1 Infiblue World(MONIE) til HUF
Ft7.5380756
1 Infiblue World(MONIE) til CZK
0.4686088
1 Infiblue World(MONIE) til KWD
د.ك0.0069113
1 Infiblue World(MONIE) til ILS
0.0754578
1 Infiblue World(MONIE) til BOB
Bs0.1565806
1 Infiblue World(MONIE) til AZN
0.038522
1 Infiblue World(MONIE) til TJS
SM0.2120976
1 Infiblue World(MONIE) til GEL
0.061182
1 Infiblue World(MONIE) til AOA
Kz20.6561762
1 Infiblue World(MONIE) til BHD
.د.ب0.00854282
1 Infiblue World(MONIE) til BMD
$0.02266
1 Infiblue World(MONIE) til DKK
kr0.143891
1 Infiblue World(MONIE) til HNL
L0.5939186
1 Infiblue World(MONIE) til MUR
1.0274044
1 Infiblue World(MONIE) til NAD
$0.393151
1 Infiblue World(MONIE) til NOK
kr0.225467
1 Infiblue World(MONIE) til NZD
$0.038522
1 Infiblue World(MONIE) til PAB
B/.0.02266
1 Infiblue World(MONIE) til PGK
K0.0947188
1 Infiblue World(MONIE) til QAR
ر.ق0.0822558
1 Infiblue World(MONIE) til RSD
дин.2.2610148
1 Infiblue World(MONIE) til UZS
soʻm279.7528822
1 Infiblue World(MONIE) til ALL
L1.8685436
1 Infiblue World(MONIE) til ANG
ƒ0.0405614
1 Infiblue World(MONIE) til AWG
ƒ0.040788
1 Infiblue World(MONIE) til BBD
$0.04532
1 Infiblue World(MONIE) til BAM
KM0.0376156
1 Infiblue World(MONIE) til BIF
Fr67.6401
1 Infiblue World(MONIE) til BND
$0.0290048
1 Infiblue World(MONIE) til BSD
$0.02266
1 Infiblue World(MONIE) til JMD
$3.6348906
1 Infiblue World(MONIE) til KHR
91.0039196
1 Infiblue World(MONIE) til KMF
Fr9.47188
1 Infiblue World(MONIE) til LAK
492.6086858
1 Infiblue World(MONIE) til LKR
Rs6.8541968
1 Infiblue World(MONIE) til MDL
L0.37389
1 Infiblue World(MONIE) til MGA
Ar100.2652882
1 Infiblue World(MONIE) til MOP
P0.1815066
1 Infiblue World(MONIE) til MVR
0.346698
1 Infiblue World(MONIE) til MWK
MK39.3402526
1 Infiblue World(MONIE) til MZN
MT1.447974
1 Infiblue World(MONIE) til NPR
Rs3.1932472
1 Infiblue World(MONIE) til PYG
161.83772
1 Infiblue World(MONIE) til RWF
Fr32.83434
1 Infiblue World(MONIE) til SBD
$0.185812
1 Infiblue World(MONIE) til SCR
0.3448852
1 Infiblue World(MONIE) til SRD
$0.8631194
1 Infiblue World(MONIE) til SVC
$0.198275
1 Infiblue World(MONIE) til SZL
L0.393151
1 Infiblue World(MONIE) til TMT
m0.07931
1 Infiblue World(MONIE) til TND
د.ت0.0659406
1 Infiblue World(MONIE) til TTD
$0.1534082
1 Infiblue World(MONIE) til UGX
Sh79.49128
1 Infiblue World(MONIE) til XAF
Fr12.64428
1 Infiblue World(MONIE) til XCD
$0.061182
1 Infiblue World(MONIE) til XOF
Fr12.64428
1 Infiblue World(MONIE) til XPF
Fr2.28866
1 Infiblue World(MONIE) til BWP
P0.3018312
1 Infiblue World(MONIE) til BZD
$0.0455466
1 Infiblue World(MONIE) til CVE
$2.1250548
1 Infiblue World(MONIE) til DJF
Fr4.03348
1 Infiblue World(MONIE) til DOP
$1.4053732
1 Infiblue World(MONIE) til DZD
د.ج2.935603
1 Infiblue World(MONIE) til FJD
$0.050985
1 Infiblue World(MONIE) til GNF
Fr197.0287
1 Infiblue World(MONIE) til GTQ
Q0.1735756
1 Infiblue World(MONIE) til GYD
$4.7425114
1 Infiblue World(MONIE) til ISK
kr2.74186

Infiblue World Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Infiblue World, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Infiblue World nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Infiblue World

Hvor mye er Infiblue World (MONIE) verdt i dag?
Live MONIE prisen i USD er 0.02266 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MONIE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MONIE til USD er $ 0.02266. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Infiblue World?
Markedsverdien for MONIE er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MONIE?
Den sirkulerende forsyningen av MONIE er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMONIE ?
MONIE oppnådde en ATH-pris på 1.3577267375665893 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MONIE?
MONIE så en ATL-pris på 0.00868728746424539 USD.
Hva er handelsvolumet til MONIE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MONIE er $ 63.30K USD.
Vil MONIE gå høyere i år?
MONIE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MONIE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:36:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

