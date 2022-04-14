Mantle (MNT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mantle (MNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mantle (MNT) Informasjon Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem. Offisiell nettside: https://group.mantle.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.mantle.xyz/network/for-developers/quick-access Blokkutforsker: https://mantlescan.xyz/ Kjøp MNT nå!

Mantle (MNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mantle (MNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.96B $ 4.96B $ 4.96B Total forsyning: $ 6.22B $ 6.22B $ 6.22B Sirkulerende forsyning: $ 3.25B $ 3.25B $ 3.25B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.49B $ 9.49B $ 9.49B All-time high: $ 1.8628 $ 1.8628 $ 1.8628 All-Time Low: $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 Nåværende pris: $ 1.526 $ 1.526 $ 1.526 Lær mer om Mantle (MNT) pris

Mantle (MNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mantle (MNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MNTs tokenomics, kan du utforske MNT tokenets livepris!

Mantle (MNT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MNT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MNT nå!

MNT prisforutsigelse Vil du vite hvor MNT kan være på vei? Vår MNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MNT tokenets prisforutsigelse nå!

