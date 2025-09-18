Dagens Mantle livepris er 1.6726 USD. Spor prisoppdateringer for MNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mantle livepris er 1.6726 USD. Spor prisoppdateringer for MNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mantle Logo

Mantle Pris(MNT)

1 MNT til USD livepris:

$1.6722
$1.6722$1.6722
+0.51%1D
USD
Mantle (MNT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:09:05 (UTC+8)

Mantle (MNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.647
$ 1.647$ 1.647
24 timer lav
$ 1.849
$ 1.849$ 1.849
24 timer høy

$ 1.647
$ 1.647$ 1.647

$ 1.849
$ 1.849$ 1.849

$ 1.8579577470658029
$ 1.8579577470658029$ 1.8579577470658029

$ 0.3136311821650813
$ 0.3136311821650813$ 0.3136311821650813

+0.46%

+0.51%

+3.93%

+3.93%

Mantle (MNT) sanntidsprisen er $ 1.6726. I løpet av de siste 24 timene har MNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.647 og et toppnivå på $ 1.849, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MNT er $ 1.8579577470658029, mens den rekordlave prisen er $ 0.3136311821650813.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MNT endret seg med +0.46% i løpet av den siste timen, +0.51% over 24 timer og +3.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mantle (MNT) Markedsinformasjon

No.26

$ 5.44B
$ 5.44B$ 5.44B

$ 4.55M
$ 4.55M$ 4.55M

$ 10.40B
$ 10.40B$ 10.40B

3.25B
3.25B 3.25B

6,219,316,795
6,219,316,795 6,219,316,795

6,219,316,794.89
6,219,316,794.89 6,219,316,794.89

52.30%

0.14%

ETH

Nåværende markedsverdi på Mantle er $ 5.44B, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.55M. Den sirkulerende forsyningen på MNT er 3.25B, med en total tilgang på 6219316794.89. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.40B.

Mantle (MNT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Mantle for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.008485+0.51%
30 dager$ +0.3323+24.79%
60 dager$ +0.8702+108.44%
90 dager$ +1.0607+173.34%
Mantle Prisendring i dag

I dag registrerte MNT en endring på $ +0.008485 (+0.51%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Mantle 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.3323 (+24.79%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Mantle 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MNT en endring på $ +0.8702 (+108.44%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Mantle 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.0607+173.34% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Mantle (MNT)?

Sjekk ut Mantle Prishistorikk-siden nå.

Hva er Mantle (MNT)

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Mantle er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Mantle investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MNT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Mantle på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Mantle kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Mantle Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mantle (MNT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mantle (MNT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mantle.

Sjekk Mantleprisprognosen nå!

Mantle (MNT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mantle (MNT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MNT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Mantle (MNT)

Leter du etter hvordan du kjøperMantle? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Mantle på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MNT til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om Mantle

Hvor mye er Mantle (MNT) verdt i dag?
Live MNT prisen i USD er 1.6726 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MNT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MNT til USD er $ 1.6726. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mantle?
Markedsverdien for MNT er $ 5.44B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MNT?
Den sirkulerende forsyningen av MNT er 3.25B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMNT ?
MNT oppnådde en ATH-pris på 1.8579577470658029 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MNT?
MNT så en ATL-pris på 0.3136311821650813 USD.
Hva er handelsvolumet til MNT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MNT er $ 4.55M USD.
Vil MNT gå høyere i år?
MNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MNT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:09:05 (UTC+8)

Mantle (MNT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

