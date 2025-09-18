Hva er Mantle (MNT)

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Mantle (MNT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mantle (MNT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MNT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Mantle Hvor mye er Mantle (MNT) verdt i dag? Live MNT prisen i USD er 1.6726 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MNT-til-USD-pris? $ 1.6726 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MNT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Mantle? Markedsverdien for MNT er $ 5.44B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MNT? Den sirkulerende forsyningen av MNT er 3.25B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMNT ? MNT oppnådde en ATH-pris på 1.8579577470658029 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MNT? MNT så en ATL-pris på 0.3136311821650813 USD . Hva er handelsvolumet til MNT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MNT er $ 4.55M USD . Vil MNT gå høyere i år? MNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MNT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Mantle (MNT) Viktige bransjeoppdateringer

