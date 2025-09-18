Dagens MILC Platform livepris er 0.0192 USD. Spor prisoppdateringer for MLT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MLT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MILC Platform livepris er 0.0192 USD. Spor prisoppdateringer for MLT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MLT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MILC Platform Logo

MILC Platform Pris(MLT)

1 MLT til USD livepris:

$0.0192
$0.0192$0.0192
0.00%1D
USD
MILC Platform (MLT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:36:18 (UTC+8)

MILC Platform (MLT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01843
$ 0.01843$ 0.01843
24 timer lav
$ 0.01957
$ 0.01957$ 0.01957
24 timer høy

$ 0.01843
$ 0.01843$ 0.01843

$ 0.01957
$ 0.01957$ 0.01957

$ 1.0796724468337888
$ 1.0796724468337888$ 1.0796724468337888

$ 0.005568243264070605
$ 0.005568243264070605$ 0.005568243264070605

-0.16%

0.00%

+31.32%

+31.32%

MILC Platform (MLT) sanntidsprisen er $ 0.0192. I løpet av de siste 24 timene har MLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01843 og et toppnivå på $ 0.01957, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MLT er $ 1.0796724468337888, mens den rekordlave prisen er $ 0.005568243264070605.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MLT endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +31.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MILC Platform (MLT) Markedsinformasjon

No.1813

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

$ 10.53K
$ 10.53K$ 10.53K

$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M

124.42M
124.42M 124.42M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på MILC Platform er $ 2.39M, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.53K. Den sirkulerende forsyningen på MLT er 124.42M, med en total tilgang på 200000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.84M.

MILC Platform (MLT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MILC Platform for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.00722+60.26%
60 dager$ +0.00861+81.30%
90 dager$ +0.00834+76.79%
MILC Platform Prisendring i dag

I dag registrerte MLT en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MILC Platform 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00722 (+60.26%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MILC Platform 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MLT en endring på $ +0.00861 (+81.30%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MILC Platform 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00834+76.79% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MILC Platform (MLT)?

Sjekk ut MILC Platform Prishistorikk-siden nå.

Hva er MILC Platform (MLT)

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

MILC Platform er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MILC Platform investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MLT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MILC Platform på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MILC Platform kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MILC Platform Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MILC Platform (MLT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MILC Platform (MLT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MILC Platform.

Sjekk MILC Platformprisprognosen nå!

MILC Platform (MLT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MILC Platform (MLT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MLT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MILC Platform (MLT)

Leter du etter hvordan du kjøperMILC Platform? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MILC Platform på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MILC Platform Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MILC Platform, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MILC Platform nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MILC Platform

Hvor mye er MILC Platform (MLT) verdt i dag?
Live MLT prisen i USD er 0.0192 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MLT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MLT til USD er $ 0.0192. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MILC Platform?
Markedsverdien for MLT er $ 2.39M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MLT?
Den sirkulerende forsyningen av MLT er 124.42M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMLT ?
MLT oppnådde en ATH-pris på 1.0796724468337888 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MLT?
MLT så en ATL-pris på 0.005568243264070605 USD.
Hva er handelsvolumet til MLT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MLT er $ 10.53K USD.
Vil MLT gå høyere i år?
MLT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MLT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:36:18 (UTC+8)

MILC Platform (MLT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

