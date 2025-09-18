Hva er MILC Platform (MLT)

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

MILC Platform Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MILC Platform (MLT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MILC Platform (MLT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år?

MILC Platform (MLT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MILC Platform (MLT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi.

MILC Platform Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MILC Platform, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MILC Platform Hvor mye er MILC Platform (MLT) verdt i dag? Live MLT prisen i USD er 0.0192 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MLT-til-USD-pris? $ 0.0192 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MLT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MILC Platform? Markedsverdien for MLT er $ 2.39M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MLT? Den sirkulerende forsyningen av MLT er 124.42M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMLT ? MLT oppnådde en ATH-pris på 1.0796724468337888 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MLT? MLT så en ATL-pris på 0.005568243264070605 USD . Hva er handelsvolumet til MLT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MLT er $ 10.53K USD . Vil MLT gå høyere i år? MLT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MLT prisprognosen for en mer grundig analyse.

MILC Platform (MLT) Viktige bransjeoppdateringer

