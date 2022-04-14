MILC Platform (MLT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MILC Platform (MLT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MILC Platform (MLT) Informasjon The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. Offisiell nettside: https://www.milc.global/ Teknisk dokument: https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d

MILC Platform (MLT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MILC Platform (MLT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 124.42M $ 124.42M $ 124.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M All-time high: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 All-Time Low: $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 Nåværende pris: $ 0.01987 $ 0.01987 $ 0.01987 Lær mer om MILC Platform (MLT) pris

MILC Platform (MLT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MILC Platform (MLT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MLT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MLT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MLTs tokenomics, kan du utforske MLT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MLT Interessert i å legge til MILC Platform (MLT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MLT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

MILC Platform (MLT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MLT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MLT nå!

MLT prisforutsigelse Vil du vite hvor MLT kan være på vei? Vår MLT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MLT tokenets prisforutsigelse nå!

