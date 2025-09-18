Hva er MINIMA (MINIMA)

The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise.

MINIMA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MINIMA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MINIMA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om MINIMA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MINIMA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MINIMA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MINIMA (MINIMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MINIMA (MINIMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MINIMA.

Sjekk MINIMAprisprognosen nå!

MINIMA (MINIMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MINIMA (MINIMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MINIMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MINIMA (MINIMA)

Leter du etter hvordan du kjøperMINIMA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MINIMA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MINIMA til lokale valutaer

Prøv konverting

MINIMA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MINIMA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MINIMA Hvor mye er MINIMA (MINIMA) verdt i dag? Live MINIMA prisen i USD er 0.02014 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MINIMA-til-USD-pris? $ 0.02014 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MINIMA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MINIMA? Markedsverdien for MINIMA er $ 8.11M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MINIMA? Den sirkulerende forsyningen av MINIMA er 402.67M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMINIMA ? MINIMA oppnådde en ATH-pris på 0.13507396487566234 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MINIMA? MINIMA så en ATL-pris på 0.010783581541609933 USD . Hva er handelsvolumet til MINIMA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MINIMA er $ 22.31K USD . Vil MINIMA gå høyere i år? MINIMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MINIMA prisprognosen for en mer grundig analyse.

MINIMA (MINIMA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?