The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise.

NavnMINIMA

RangeringNo.1301

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.04%

Opplagsforsyning402,666,667

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning999,991,226

Opplagsforsyning0.4026%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.13507396487566234,2024-12-06

Laveste pris0.010783581541609933,2025-03-13

Offentlig blokkjedeMINIMA

Loading...