MINIMA (MINIMA) Informasjon The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise. Offisiell nettside: https://www.minima.global/ Teknisk dokument: https://docs.minima.global/minima_pdfs/Minima_Whitepaper_v11.pdf Blokkutforsker: https://block.minima.global Kjøp MINIMA nå!

MINIMA (MINIMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MINIMA (MINIMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 402.67M $ 402.67M $ 402.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.30M $ 19.30M $ 19.30M All-time high: $ 0.15902 $ 0.15902 $ 0.15902 All-Time Low: $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 Nåværende pris: $ 0.0193 $ 0.0193 $ 0.0193 Lær mer om MINIMA (MINIMA) pris

MINIMA (MINIMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MINIMA (MINIMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MINIMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MINIMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MINIMAs tokenomics, kan du utforske MINIMA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MINIMA Interessert i å legge til MINIMA (MINIMA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MINIMA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MINIMA på MEXC nå!

MINIMA (MINIMA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MINIMA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MINIMA nå!

MINIMA prisforutsigelse Vil du vite hvor MINIMA kan være på vei? Vår MINIMA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MINIMA tokenets prisforutsigelse nå!

