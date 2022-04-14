Mey Network (MEY) tokenomics

Mey Network (MEY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Mey Network (MEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Mey Network (MEY) Informasjon

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

https://mey.network/
https://docs.mey.network/mey-network
https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789

Mey Network (MEY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mey Network (MEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 32.31M
Total forsyning:
$ 2.30B
Sirkulerende forsyning:
$ 284.31M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 261.40M
All-time high:
$ 0.14999
All-Time Low:
$ 0.02039484590784851
Nåværende pris:
$ 0.11365
Mey Network (MEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Mey Network (MEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MEY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MEYs tokenomics, kan du utforske MEY tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.