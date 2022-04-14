Mey Network (MEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mey Network (MEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mey Network (MEY) Informasjon Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions. Offisiell nettside: https://mey.network/ Teknisk dokument: https://docs.mey.network/mey-network Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789 Kjøp MEY nå!

Mey Network (MEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mey Network (MEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.31M $ 32.31M $ 32.31M Total forsyning: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B Sirkulerende forsyning: $ 284.31M $ 284.31M $ 284.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 261.40M $ 261.40M $ 261.40M All-time high: $ 0.14999 $ 0.14999 $ 0.14999 All-Time Low: $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 Nåværende pris: $ 0.11365 $ 0.11365 $ 0.11365 Lær mer om Mey Network (MEY) pris

Mey Network (MEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mey Network (MEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEYs tokenomics, kan du utforske MEY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MEY Interessert i å legge til Mey Network (MEY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MEY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MEY på MEXC nå!

Mey Network (MEY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MEY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MEY nå!

MEY prisforutsigelse Vil du vite hvor MEY kan være på vei? Vår MEY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!