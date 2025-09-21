Mey Network (MEY)-prisforutsigelse (USD)

Få Mey Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MEY vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Mey Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.11679 $0.11679 $0.11679 +1.10% USD Faktisk Prediksjon Mey Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Mey Network (MEY) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Mey Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.11679 i 2025. Mey Network (MEY) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Mey Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.122629 i 2026. Mey Network (MEY) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MEY for 2027 $ 0.128760 med en 10.25% vekstrate. Mey Network (MEY) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MEY for 2028 $ 0.135199 med en 15.76% vekstrate. Mey Network (MEY) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MEY for 2029 $ 0.141958 med en 21.55% vekstrate. Mey Network (MEY) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MEY for 2030 $ 0.149056 med en 27.63% vekstrate. Mey Network (MEY) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Mey Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.242798. Mey Network (MEY) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Mey Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.395492. År Pris Vekst 2025 $ 0.11679 0.00%

Gjeldende Mey Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.11679$ 0.11679 $ 0.11679 Prisendring (24 t) +1.10% Markedsverdi $ 33.20M$ 33.20M $ 33.20M Opplagsforsyning 284.31M 284.31M 284.31M Volum (24 timer) $ 289.91K$ 289.91K $ 289.91K Volum (24 timer) -- Den siste MEY-prisen er $ 0.11679. Den har en 24-timers endring på +1.10%, med et 24-timers handelsvolum på $ 289.91K. Videre har MEY en sirkulerende forsyning på 284.31M og total markedsverdi på $ 33.20M. Se MEY livepris

Mey Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Mey Network direktepris, er gjeldende pris for Mey Network 0.11679USD. Den sirkulerende forsyningen av Mey Network(MEY) er 0.00 MEY , som gir den en markedsverdi på $33.20M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.09% $ 0.009559 $ 0.13144 $ 0.10695

7 dager -0.11% $ -0.015009 $ 0.134 $ 0.0901

30 dager 3.52% $ 0.090960 $ 0.14999 $ 0.02558 24-timers ytelse De siste 24 timene har Mey Network vist en prisbevegelse på $0.009559 , noe som gjenspeiler en 0.09% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Mey Network handlet på en topp på $0.134 og en bunn på $0.0901 . Det så en prisendring på -0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til MEY for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Mey Network opplevd en 3.52% endring, som gjenspeiler omtrent $0.090960 av dens verdi. Dette indikerer at MEY kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Mey Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MEY prishistorikk

Hvordan fungerer Mey Network (MEY) prisforutsigelsesmodul? Mey Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MEY basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Mey Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MEY, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Mey Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MEY. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MEY for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Mey Network.

Hvorfor er MEY-prisforutsigelse viktig?

MEY-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MEY nå? I følge dine forutsigelser vil MEY oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MEY neste måned? I følge Mey Network (MEY)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MEY-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MEY koste i 2026? Prisen på 1 Mey Network (MEY) i dag er $0.11679 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MEY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MEY i 2027? Mey Network (MEY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MEY innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MEY i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Mey Network (MEY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MEY i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Mey Network (MEY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MEY koste i 2030? Prisen på 1 Mey Network (MEY) i dag er $0.11679 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MEY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MEY i 2040? Mey Network (MEY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MEY innen 2040.