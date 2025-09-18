Dagens Metis livepris er 15.43 USD. Spor prisoppdateringer for METIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk METIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Metis livepris er 15.43 USD. Spor prisoppdateringer for METIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk METIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Metis Pris(METIS)

Metis (METIS) Live prisdiagram
Metis (METIS) Prisinformasjon (USD)

Metis (METIS) sanntidsprisen er $ 15.43. I løpet av de siste 24 timene har METIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 15.39 og et toppnivå på $ 17.53, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METIS er $ 322.9957981463216, mens den rekordlave prisen er $ 3.29299133.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METIS endret seg med -1.79% i løpet av den siste timen, -1.78% over 24 timer og -3.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metis (METIS) Markedsinformasjon

ETH

Nåværende markedsverdi på Metis er $ 101.16M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.15M. Den sirkulerende forsyningen på METIS er 6.56M, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 154.30M.

Metis (METIS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Metis for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.2796-1.78%
30 dager$ -1.75-10.19%
60 dager$ -3.94-20.35%
90 dager$ +1.11+7.75%
Metis Prisendring i dag

I dag registrerte METIS en endring på $ -0.2796 (-1.78%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Metis 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -1.75 (-10.19%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Metis 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så METIS en endring på $ -3.94 (-20.35%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Metis 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.11+7.75% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Metis (METIS)?

Sjekk ut Metis Prishistorikk-siden nå.

Hva er Metis (METIS)

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

Metis er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Metis investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk METIS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Metis på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Metis kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Metis Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Metis (METIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Metis (METIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Metis.

Sjekk Metisprisprognosen nå!

Metis (METIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Metis (METIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om METIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Metis (METIS)

Leter du etter hvordan du kjøperMetis? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Metis på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

METIS til lokale valutaer

Metis Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Metis, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Metis nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Metis

Hvor mye er Metis (METIS) verdt i dag?
Live METIS prisen i USD er 15.43 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende METIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på METIS til USD er $ 15.43. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Metis?
Markedsverdien for METIS er $ 101.16M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av METIS?
Den sirkulerende forsyningen av METIS er 6.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMETIS ?
METIS oppnådde en ATH-pris på 322.9957981463216 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på METIS?
METIS så en ATL-pris på 3.29299133 USD.
Hva er handelsvolumet til METIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for METIS er $ 3.15M USD.
Vil METIS gå høyere i år?
METIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut METIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Metis (METIS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

