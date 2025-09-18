Hva er Metis (METIS)

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

Metis (METIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Metis (METIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om METIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Metis Hvor mye er Metis (METIS) verdt i dag? Live METIS prisen i USD er 15.43 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende METIS-til-USD-pris? $ 15.43 . Sjekk ut Den nåværende prisen på METIS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Metis? Markedsverdien for METIS er $ 101.16M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av METIS? Den sirkulerende forsyningen av METIS er 6.56M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMETIS ? METIS oppnådde en ATH-pris på 322.9957981463216 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på METIS? METIS så en ATL-pris på 3.29299133 USD . Hva er handelsvolumet til METIS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for METIS er $ 3.15M USD . Vil METIS gå høyere i år? METIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut METIS prisprognosen for en mer grundig analyse.

Metis (METIS) Viktige bransjeoppdateringer

