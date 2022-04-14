Metis (METIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Metis (METIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Metis (METIS) Informasjon Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI. Offisiell nettside: https://www.metis.io Teknisk dokument: https://docs.metis.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e Kjøp METIS nå!

Metis (METIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Metis (METIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 95.52M $ 95.52M $ 95.52M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 145.70M $ 145.70M $ 145.70M All-time high: $ 323.04 $ 323.04 $ 323.04 All-Time Low: $ 3.29299133 $ 3.29299133 $ 3.29299133 Nåværende pris: $ 14.57 $ 14.57 $ 14.57 Lær mer om Metis (METIS) pris

Metis (METIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Metis (METIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet METIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange METIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår METISs tokenomics, kan du utforske METIS tokenets livepris!

Metis (METIS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til METIS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for METIS nå!

METIS prisforutsigelse Vil du vite hvor METIS kan være på vei? Vår METIS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se METIS tokenets prisforutsigelse nå!

