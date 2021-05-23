METIS

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

NavnMETIS

RangeringNo.399

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)78.93%

Opplagsforsyning6,560,834.342

Maksimal forsyning10,000,000

Total forsyning10,000,000

Opplagsforsyning0.656%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high322.9957981463216,2022-01-16

Laveste pris3.29299133,2021-05-23

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonMetis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
METIS/USDT
Metis
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (METIS)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
METIS/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (METIS)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...