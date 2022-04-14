MBP COIN (MBP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MBP COIN (MBP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MBP COIN (MBP) Informasjon Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications Offisiell nettside: https://mbpcoin.com/ Teknisk dokument: https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55 Kjøp MBP nå!

MBP COIN (MBP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MBP COIN (MBP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.23M $ 17.23M $ 17.23M All-time high: $ 0.1085 $ 0.1085 $ 0.1085 All-Time Low: $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 Nåværende pris: $ 0.08613 $ 0.08613 $ 0.08613 Lær mer om MBP COIN (MBP) pris

MBP COIN (MBP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MBP COIN (MBP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MBP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MBP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MBPs tokenomics, kan du utforske MBP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MBP Interessert i å legge til MBP COIN (MBP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MBP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MBP på MEXC nå!

MBP COIN (MBP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MBP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MBP nå!

MBP prisforutsigelse Vil du vite hvor MBP kan være på vei? Vår MBP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MBP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!