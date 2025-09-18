Hva er MBP COIN (MBP)

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

MBP COIN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



MBP COIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MBP COIN (MBP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MBP COIN (MBP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MBP COIN.

MBP COIN (MBP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MBP COIN (MBP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MBP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MBP COIN (MBP)

MBP COIN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MBP COIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MBP COIN Hvor mye er MBP COIN (MBP) verdt i dag? Live MBP prisen i USD er 0.08846 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MBP-til-USD-pris? $ 0.08846 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MBP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MBP COIN? Markedsverdien for MBP er $ 1.41M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MBP? Den sirkulerende forsyningen av MBP er 15.99M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMBP ? MBP oppnådde en ATH-pris på 0.10762953707148361 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MBP? MBP så en ATL-pris på 0.03374812281832514 USD . Hva er handelsvolumet til MBP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MBP er $ 119.65K USD . Vil MBP gå høyere i år? MBP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MBP prisprognosen for en mer grundig analyse.

MBP COIN (MBP) Viktige bransjeoppdateringer

