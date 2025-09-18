Dagens MBP COIN livepris er 0.08846 USD. Spor prisoppdateringer for MBP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MBP COIN livepris er 0.08846 USD. Spor prisoppdateringer for MBP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MBP

MBP Prisinformasjon

MBP teknisk dokument

MBP Offisiell nettside

MBP tokenomics

MBP Prisprognose

MBP-historikk

MBP Kjøpeguide

MBP-til-fiat-valutakonverter

MBP Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

MBP COIN Logo

MBP COIN Pris(MBP)

1 MBP til USD livepris:

$0.08846
$0.08846$0.08846
-0.03%1D
USD
MBP COIN (MBP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:34:05 (UTC+8)

MBP COIN (MBP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.08793
$ 0.08793$ 0.08793
24 timer lav
$ 0.09179
$ 0.09179$ 0.09179
24 timer høy

$ 0.08793
$ 0.08793$ 0.08793

$ 0.09179
$ 0.09179$ 0.09179

$ 0.10762953707148361
$ 0.10762953707148361$ 0.10762953707148361

$ 0.03374812281832514
$ 0.03374812281832514$ 0.03374812281832514

+0.30%

-0.03%

-0.79%

-0.79%

MBP COIN (MBP) sanntidsprisen er $ 0.08846. I løpet av de siste 24 timene har MBP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08793 og et toppnivå på $ 0.09179, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBP er $ 0.10762953707148361, mens den rekordlave prisen er $ 0.03374812281832514.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBP endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, -0.03% over 24 timer og -0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MBP COIN (MBP) Markedsinformasjon

No.2055

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

$ 119.65K
$ 119.65K$ 119.65K

$ 17.69M
$ 17.69M$ 17.69M

15.99M
15.99M 15.99M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

7.99%

BSC

Nåværende markedsverdi på MBP COIN er $ 1.41M, med et 24-timers handelsvolum på $ 119.65K. Den sirkulerende forsyningen på MBP er 15.99M, med en total tilgang på 200000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.69M.

MBP COIN (MBP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MBP COIN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000265-0.03%
30 dager$ +0.00284+3.31%
60 dager$ -0.01608-15.39%
90 dager$ +0.02737+44.80%
MBP COIN Prisendring i dag

I dag registrerte MBP en endring på $ -0.0000265 (-0.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MBP COIN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00284 (+3.31%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MBP COIN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MBP en endring på $ -0.01608 (-15.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MBP COIN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02737+44.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MBP COIN (MBP)?

Sjekk ut MBP COIN Prishistorikk-siden nå.

Hva er MBP COIN (MBP)

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

MBP COIN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MBP COIN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MBP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MBP COIN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MBP COIN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MBP COIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MBP COIN (MBP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MBP COIN (MBP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MBP COIN.

Sjekk MBP COINprisprognosen nå!

MBP COIN (MBP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MBP COIN (MBP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MBP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MBP COIN (MBP)

Leter du etter hvordan du kjøperMBP COIN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MBP COIN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MBP til lokale valutaer

1 MBP COIN(MBP) til VND
2,327.8249
1 MBP COIN(MBP) til AUD
A$0.1335746
1 MBP COIN(MBP) til GBP
0.0654604
1 MBP COIN(MBP) til EUR
0.075191
1 MBP COIN(MBP) til USD
$0.08846
1 MBP COIN(MBP) til MYR
RM0.371532
1 MBP COIN(MBP) til TRY
3.6595902
1 MBP COIN(MBP) til JPY
¥13.00362
1 MBP COIN(MBP) til ARS
ARS$130.4714232
1 MBP COIN(MBP) til RUB
7.38641
1 MBP COIN(MBP) til INR
7.7924414
1 MBP COIN(MBP) til IDR
Rp1,474.3327436
1 MBP COIN(MBP) til KRW
123.720156
1 MBP COIN(MBP) til PHP
5.0484122
1 MBP COIN(MBP) til EGP
￡E.4.2611182
1 MBP COIN(MBP) til BRL
R$0.4706072
1 MBP COIN(MBP) til CAD
C$0.1211902
1 MBP COIN(MBP) til BDT
10.7691204
1 MBP COIN(MBP) til NGN
132.2264696
1 MBP COIN(MBP) til COP
$345.546875
1 MBP COIN(MBP) til ZAR
R.1.5356656
1 MBP COIN(MBP) til UAH
3.6551672
1 MBP COIN(MBP) til TZS
T.Sh.218.9597304
1 MBP COIN(MBP) til VES
Bs14.41898
1 MBP COIN(MBP) til CLP
$84.4793
1 MBP COIN(MBP) til PKR
Rs25.1084864
1 MBP COIN(MBP) til KZT
47.8931286
1 MBP COIN(MBP) til THB
฿2.8165664
1 MBP COIN(MBP) til TWD
NT$2.6741458
1 MBP COIN(MBP) til AED
د.إ0.3246482
1 MBP COIN(MBP) til CHF
Fr0.0698834
1 MBP COIN(MBP) til HKD
HK$0.6873342
1 MBP COIN(MBP) til AMD
֏33.853642
1 MBP COIN(MBP) til MAD
.د.م0.7979092
1 MBP COIN(MBP) til MXN
$1.6285486
1 MBP COIN(MBP) til SAR
ريال0.331725
1 MBP COIN(MBP) til ETB
Br12.7002022
1 MBP COIN(MBP) til KES
KSh11.4272628
1 MBP COIN(MBP) til JOD
د.أ0.06271814
1 MBP COIN(MBP) til PLN
0.3211098
1 MBP COIN(MBP) til RON
лв0.3821472
1 MBP COIN(MBP) til SEK
kr0.8324086
1 MBP COIN(MBP) til BGN
лв0.1468436
1 MBP COIN(MBP) til HUF
Ft29.4271036
1 MBP COIN(MBP) til CZK
1.8293528
1 MBP COIN(MBP) til KWD
د.ك0.0269803
1 MBP COIN(MBP) til ILS
0.2945718
1 MBP COIN(MBP) til BOB
Bs0.6112586
1 MBP COIN(MBP) til AZN
0.150382
1 MBP COIN(MBP) til TJS
SM0.8279856
1 MBP COIN(MBP) til GEL
0.238842
1 MBP COIN(MBP) til AOA
Kz80.6374822
1 MBP COIN(MBP) til BHD
.د.ب0.03334942
1 MBP COIN(MBP) til BMD
$0.08846
1 MBP COIN(MBP) til DKK
kr0.561721
1 MBP COIN(MBP) til HNL
L2.3185366
1 MBP COIN(MBP) til MUR
4.0107764
1 MBP COIN(MBP) til NAD
$1.534781
1 MBP COIN(MBP) til NOK
kr0.880177
1 MBP COIN(MBP) til NZD
$0.150382
1 MBP COIN(MBP) til PAB
B/.0.08846
1 MBP COIN(MBP) til PGK
K0.3697628
1 MBP COIN(MBP) til QAR
ر.ق0.3211098
1 MBP COIN(MBP) til RSD
дин.8.8265388
1 MBP COIN(MBP) til UZS
soʻm1,092.0979682
1 MBP COIN(MBP) til ALL
L7.2944116
1 MBP COIN(MBP) til ANG
ƒ0.1583434
1 MBP COIN(MBP) til AWG
ƒ0.159228
1 MBP COIN(MBP) til BBD
$0.17692
1 MBP COIN(MBP) til BAM
KM0.1468436
1 MBP COIN(MBP) til BIF
Fr264.0531
1 MBP COIN(MBP) til BND
$0.1132288
1 MBP COIN(MBP) til BSD
$0.08846
1 MBP COIN(MBP) til JMD
$14.1898686
1 MBP COIN(MBP) til KHR
355.2606676
1 MBP COIN(MBP) til KMF
Fr36.97628
1 MBP COIN(MBP) til LAK
1,923.0434398
1 MBP COIN(MBP) til LKR
Rs26.7573808
1 MBP COIN(MBP) til MDL
L1.45959
1 MBP COIN(MBP) til MGA
Ar391.4151542
1 MBP COIN(MBP) til MOP
P0.7085646
1 MBP COIN(MBP) til MVR
1.353438
1 MBP COIN(MBP) til MWK
MK153.5762906
1 MBP COIN(MBP) til MZN
MT5.652594
1 MBP COIN(MBP) til NPR
Rs12.4657832
1 MBP COIN(MBP) til PYG
631.78132
1 MBP COIN(MBP) til RWF
Fr128.17854
1 MBP COIN(MBP) til SBD
$0.725372
1 MBP COIN(MBP) til SCR
1.3463612
1 MBP COIN(MBP) til SRD
$3.3694414
1 MBP COIN(MBP) til SVC
$0.774025
1 MBP COIN(MBP) til SZL
L1.534781
1 MBP COIN(MBP) til TMT
m0.30961
1 MBP COIN(MBP) til TND
د.ت0.2574186
1 MBP COIN(MBP) til TTD
$0.5988742
1 MBP COIN(MBP) til UGX
Sh310.31768
1 MBP COIN(MBP) til XAF
Fr49.36068
1 MBP COIN(MBP) til XCD
$0.238842
1 MBP COIN(MBP) til XOF
Fr49.36068
1 MBP COIN(MBP) til XPF
Fr8.93446
1 MBP COIN(MBP) til BWP
P1.1782872
1 MBP COIN(MBP) til BZD
$0.1778046
1 MBP COIN(MBP) til CVE
$8.2957788
1 MBP COIN(MBP) til DJF
Fr15.74588
1 MBP COIN(MBP) til DOP
$5.4862892
1 MBP COIN(MBP) til DZD
د.ج11.459993
1 MBP COIN(MBP) til FJD
$0.199035
1 MBP COIN(MBP) til GNF
Fr769.1597
1 MBP COIN(MBP) til GTQ
Q0.6776036
1 MBP COIN(MBP) til GYD
$18.5137934
1 MBP COIN(MBP) til ISK
kr10.70366

MBP COIN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MBP COIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MBP COIN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MBP COIN

Hvor mye er MBP COIN (MBP) verdt i dag?
Live MBP prisen i USD er 0.08846 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MBP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MBP til USD er $ 0.08846. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MBP COIN?
Markedsverdien for MBP er $ 1.41M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MBP?
Den sirkulerende forsyningen av MBP er 15.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMBP ?
MBP oppnådde en ATH-pris på 0.10762953707148361 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MBP?
MBP så en ATL-pris på 0.03374812281832514 USD.
Hva er handelsvolumet til MBP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MBP er $ 119.65K USD.
Vil MBP gå høyere i år?
MBP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MBP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:34:05 (UTC+8)

MBP COIN (MBP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

MBP-til-USD-kalkulator

Beløp

MBP
MBP
USD
USD

1 MBP = 0.08846 USD

Handle MBP

MBPUSDT
$0.08846
$0.08846$0.08846
-0.02%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker