2026 $ 0.091812 5.00%

2027 $ 0.096402 10.25%

2028 $ 0.101222 15.76%

2029 $ 0.106283 21.55%

2030 $ 0.111598 27.63%

2031 $ 0.117177 34.01%

2032 $ 0.123036 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.129188 47.75%

2034 $ 0.135648 55.13%

2035 $ 0.142430 62.89%

2036 $ 0.149552 71.03%

2037 $ 0.157029 79.59%

2038 $ 0.164881 88.56%

2039 $ 0.173125 97.99%

2040 $ 0.181781 107.89% Vis mer Kortsiktig MBP COIN-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.08744 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.087451 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.087523 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.087799 0.41% MBP COIN (MBP) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MBP September 21, 2025(I dag) er $0.08744 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. MBP COIN (MBP) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MBP, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.087451 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. MBP COIN (MBP) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MBP, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.087523 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. MBP COIN (MBP) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MBP $0.087799 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende MBP COIN prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.08744$ 0.08744 $ 0.08744 Prisendring (24 t) -0.48% Markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Opplagsforsyning 15.99M 15.99M 15.99M Volum (24 timer) $ 116.73K$ 116.73K $ 116.73K Volum (24 timer) -- Den siste MBP-prisen er $ 0.08744. Den har en 24-timers endring på -0.48%, med et 24-timers handelsvolum på $ 116.73K. Videre har MBP en sirkulerende forsyning på 15.99M og total markedsverdi på $ 1.40M. Se MBP livepris

Hvordan kjøpe MBP COIN (MBP) Prøver du å kjøpe MBP? Du kan nå kjøpe MBP via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper MBP COIN og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper MBP nå

MBP COIN Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for MBP COIN direktepris, er gjeldende pris for MBP COIN 0.08747USD. Den sirkulerende forsyningen av MBP COIN(MBP) er 0.00 MBP , som gir den en markedsverdi på $1.40M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000299 $ 0.08848 $ 0.08722

7 dager -0.04% $ -0.004199 $ 0.09227 $ 0.08688

30 dager 0.03% $ 0.002810 $ 0.09364 $ 0.07943 24-timers ytelse De siste 24 timene har MBP COIN vist en prisbevegelse på $-0.000299 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har MBP COIN handlet på en topp på $0.09227 og en bunn på $0.08688 . Det så en prisendring på -0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til MBP for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har MBP COIN opplevd en 0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $0.002810 av dens verdi. Dette indikerer at MBP kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette MBP COIN prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MBP prishistorikk

Hvordan fungerer MBP COIN (MBP) prisforutsigelsesmodul? MBP COIN-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MBP basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for MBP COIN det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MBP, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til MBP COIN. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MBP. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MBP for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til MBP COIN.

Hvorfor er MBP-prisforutsigelse viktig?

MBP-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

