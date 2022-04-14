Immortal Rising 2 (IMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Immortal Rising 2 (IMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Immortal Rising 2 (IMT) Informasjon Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3. Offisiell nettside: https://immortalrising2.com/ Teknisk dokument: https://docs.immortalrising2.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3 Kjøp IMT nå!

Immortal Rising 2 (IMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Immortal Rising 2 (IMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M All-time high: $ 0.0784 $ 0.0784 $ 0.0784 All-Time Low: $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 Nåværende pris: $ 0.004813 $ 0.004813 $ 0.004813 Lær mer om Immortal Rising 2 (IMT) pris

Immortal Rising 2 (IMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Immortal Rising 2 (IMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IMTs tokenomics, kan du utforske IMT tokenets livepris!

