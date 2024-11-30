MBP

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

NavnMBP

RangeringNo.2060

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)10.06%

Opplagsforsyning15,994,914

Maksimal forsyning200,000,000

Total forsyning200,000,000

Opplagsforsyning0.0799%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.10762953707148361,2025-07-18

Laveste pris0.03374812281832514,2024-11-30

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...