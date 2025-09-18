Hva er Terra (LUNA)

The new Terra network will inherit the deep developer pool and passionate LUNAtic community that made Terra Classic the 2nd largest smart contract blockchain behind Ethereum.

Terra Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Terra (LUNA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Terra (LUNA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Terra.

Sjekk Terraprisprognosen nå!

Terra (LUNA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Terra (LUNA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUNA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Terra (LUNA)

Leter du etter hvordan du kjøperTerra? Prosessen er enkel og problemfri!

Terra Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Terra, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Terra Hvor mye er Terra (LUNA) verdt i dag? Live LUNA prisen i USD er 0.1557 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LUNA-til-USD-pris? $ 0.1557 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LUNA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Terra? Markedsverdien for LUNA er $ 110.54M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LUNA? Den sirkulerende forsyningen av LUNA er 709.98M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUNA ? LUNA oppnådde en ATH-pris på 19.543333500985746 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LUNA? LUNA så en ATL-pris på 0.1273692149726897 USD . Hva er handelsvolumet til LUNA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUNA er $ 2.07M USD . Vil LUNA gå høyere i år? LUNA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUNA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Terra (LUNA) Viktige bransjeoppdateringer

